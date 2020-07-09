В Орловской области из-за оборванного электрокабеля погиб подросток

Накануне, 8 июля, в деревне Вепринец Покровского района произошла трагедия, погиб 16-летний парень. Во время прогулки молодой человек не заметил оборванный электрокабель, наступил на него и от сильнейшего удара погиб.

К месту происшествия прибыли следственно-оперативная группа Следственного комитета, среди них опытные следователи-криминалисты. В настоящее время продолжаются допросы и выясняются всех обстоятельств произошедшего.

- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены руководителем следственного управления на личный контроль. Расследование продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.