2020-07-09T09:37:34+03:00
Происшествия

В Орловской области из-за оборванного электрокабеля погиб подросток

Региональный СК уже возбудил уголовное дело и ведет расследование
Наталья Меркулова
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В Орловской области из-за оборванного электрокабеля погиб подростокВ Орловской области из-за оборванного электрокабеля погиб подростокФото: Архив "КП"
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Накануне, 8 июля, в деревне Вепринец Покровского района произошла трагедия, погиб 16-летний парень. Во время прогулки молодой человек не заметил оборванный электрокабель, наступил на него и от сильнейшего удара погиб.

К месту происшествия прибыли следственно-оперативная группа Следственного комитета, среди них опытные следователи-криминалисты. В настоящее время продолжаются допросы и выясняются всех обстоятельств произошедшего.

- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены руководителем следственного управления на личный контроль. Расследование продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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