К высоким урожаям с современной техникой Ростсельмаш

В значимом для региона мероприятии приняли участие ведущие производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений и удобрений.

День поля - это прекрасная возможность познакомиться с лучшими достижениями селекции и семеноводства, с новинками сельскохозяйственной техники, обменяться опытом, заключить новые договоры о сотрудничестве. Поэтому такие мероприятия актуальны для тех, кто не желает останавливаться на достигнутом, стремится к развитию и получению высоких результатов.

Участие в данном мероприятии принял и Агропромсервис - официальный и единственный дилер компании Ростсельмаш по Курской и Орловской областям, который представил гостям лучшие образцы сельхозмашин и агрегатов.

Надежную и качественную технику на поля

На площадке предприятия было людно. Познакомиться с новинками сельхозтехники, посмотреть ее в динамике, оценить возможности ее применения приехали представители ведущих предприя-тий, фермерских хозяйств не только региона, но и других областей Черноземья. Многие по достоинству смогли оценить всю мощь сельхозмашин и принять правильное решение в выборе. А посмотреть и выбрать было что.

В помощь сельхозпроизводителям были представлены: высокопроизводительные зерноуборочные комбайны ACROS 595 Plus и роторный TORUM 785; универсальный комбайн с мощным и экономичным двигателем Cummins 360 л. с. - RSM 161; новый высокопроизводительный кормоуборочный комбайн RSM F 2650; мощный и экономичный трактор RSM 2375 с тандемной дисковой бороной RSM DX-850; универсальная жатка низкого среза Float Stream 900, которая обеспечивает скашивание зерновых, колосовых, крупяных, зернобобовых культур и льна на высоте от 3 до 14 см и жатка для уборки подсолнечника Falcon 870. Представлены разбрасыватель минеральных удобрений GRACH 1000 и культиватор RSMR-820, использование которого в комплексном уходе за посевами способствует повышению плодородия почвы и урожайности агрокультур.

Большой популярностью на выставке пользовался и прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE с шириной захвата 24 метра. Это востребованная модель, которая не первый год работает на полях региона.

- Это техника, которая ориентирована на клиента, - рассказал Вячеслав Сорокин, ИП глава КФХ Сорокин В.А., Свердловский район Орловской области. - Опрыскиватель работает отлично. Надежные штангокачели, которые мало подвергнуты колебаниям, прочные гибкие крылья. Полевой компьютер, оснащенный GPS, гарантирует соблюдение технологии точного земледелия: внесение средств защиты растений происходит предельно аккуратно. Устраивает соотношение цены и качества. Дилерский центр предоставляет отсрочку по оплате. Налажено сервисное обслуживание.

Для сельхозпредприятий, обрабатывающих 500 гектаров и больше, высокопроизводительные опрыскиватели просто необходимы.

- У меня в хозяйстве работают комбайны и опрыскиватель Ростсельмаш,- говорит Валерий Савин, глава ИП Савин В. М., Корсаковский район Орловской области. - Техника со своими задачами справляется. Опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE мы используем два года. У нас с ним нет проблем. Не ломался. Устраивает надежность, крепко сделан. Специалисты дилерского центра всегда готовы прийти на помощь. Проконсультируют, оперативно решат вопрос с поставкой запчастей, что немаловажно в уборочную страду.

Безусловно, надежный и высокопроизводительный опрыскиватель серии SATELLITE необходим в хозяйстве. Он одинаково эффективен для сплошного и ленточного покрытия. За подачу раствора отвечает мембранно-поршневой насос с функцией самозакачки. Опрыскиватели способны вносить от 40 до 600 литров на гектар при скорости движения до 15 км/ч. Норма внесения раствора задается оператором и автоматически поддерживается на указанном уровне вне зависимости от скорости движения, а компьютер с GPS-приемником осуществляет автоматическое управление (включение/выключение) поливными секциями. Управление любым рабочим процессом, от регулировки положения штанги до распыления раствора, осуществляется с помощью выносных пультов из кабины трактора. Привод опрыскивателя осуществляется от ВОМ трактора.

Благодаря низкому центру тяжести машина обладает хорошей устойчивостью при движении по полю и по дороге. Повышенное внимание уделено таким элементам, как система регулирования расходов и система подачи химикатов.

Опрыскиватели RSM TS-3200 SATELLITE являются воплощением надежности, долговечности и качества, именно той техникой, которая будет радовать высокой производительностью, точностью опрыскивания и простотой управления.

- Линейки машин компании постоянно расширяются. Увеличивается количество модификаций, все для того, чтобы фермеры могли найти решения под любые свои потребности и задачи,- уточнил Александр Балашов, директор Агропромсервис в г. Орле

Однако не только широкий ассортимент и качество техники, но и гарантийное и постгарантийное обслуживание - весомый аргумент в работе Агропромсервис. Высококвалифицированные специалисты оперативно и профессионально осуществляют ремонт и поставку запасных частей. Хотелось бы отметить, что на Дне поля состоялась церемония награждения лучших работников агропромышленного комплекса Награду Орловского областного совета народных депутатов «За многолетний труд и большой вклад в развитие АПК» получил и директор Орловского представительства Александр Балашов.

Валентина Васильева.