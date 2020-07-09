2020-07-09T17:51:55+03:00
Общество

В системе наград Воронежской области появился новый почетный знак для медработников

Награду «За верность медицинскому долгу» буду вручать за заслуги в оказании медпомощи, вклад в развитие здравоохранения и науки, в подготовку кадров
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Воронежская областная Дума утвердила изменения в региональный закон «О наградах»,включив в систему наград почетный знак «За верность медицинскому долгу».Соответствующие корректировки были внесены депутатами на 59-м заседании регионального парламента 9 июля.

– В систему наград Воронежской области был включен почетный знак «За верность медицинскому долгу». Им будут награждаться граждане за заслуги в оказании медицинской помощи населению, а также внесшие значительный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, лекарственного обеспечения, в подготовку квалифицированных специалистов для медицинских организаций, имеющие стаж работы в сфере здравоохранения не менее 10 лет, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Почетный знак представляет собой комбинацию двух крестов: прямого равноконечного креста с расширяющимися и заостренными концами, покрытый красной эмалью, и косого равноконечного креста с расширяющимися и заостренными концами, покрытый белой эмалью. Поверх красного креста вписана четырехлучевая золотистая звезда с вогнутыми лучами. В центре почетного знака наложен круглый медальон с надписью «За верность медицинскому долгу».

Данным почетным знаком смогут награждаться не более 5 человек в год.Вместе с почетным знаком «За верность медицинскому долгу» награждаемым будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 50 000 рублей. Средства на реализацию данного закона предусмотрены в региональном бюджете.

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– Сегодня на федеральном и региональном уровнях разрабатываются различные материальные меры поддержки работников медицины. Это обусловлено как долгосрочной политикой государства, направленной на развитие сфере здравоохранения, так и текущей обстановкой, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции. Поэтому важно появление каждой новой возможности для того, чтобы отметить, поблагодарить таких людей. Их самоотверженная работа, в рамках которой они зачастую рискуют своими жизнями, должна быть поощрена особым образом, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, только в марте текущего года Воронежская областная Дума утвердила изменения в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», которыми были установлены дополнительные меры социальной поддержки врачей скорой медицинской помощи, фельдшеров и фельдшеров ФАПов в виде единовременных выплат при трудоустройстве в государственные медицинские организации. Врачам и фельдшерам скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи – в размере 100 000 рублей. Медицинским сестрам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи – в размере 50 000 рублей; фельдшерам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории муниципальных районов Воронежской области – в размере 50 000 рублей.Медикам также дано право на получение ежемесячной денежной компенсации платы за наем жилого помещения в сумме 4,5 тысяч рублей.

Введение данных мер социальной поддержки направлено на стимулирование развития первичного звена медицины главным образом на сельских территориях, где сегодня наблюдается нехватка такого рода специалистов.

фото пресс-службы Воронежской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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