Семьи орловских энергетиков приняли участие в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»

Семьи энергетиков из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие в корпоративном онлайн-проекте «Полезная изоляция». Среди участников было 25 представителей «Россети Центр Орелэнерго».

Жюри предстояло оценить сотни творческих работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

Тысяча участников со всей России

Во время торжественной церемонии награждения победителей их в режиме видеосвязи поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

- Мы понимали, как важно нашим работникам и членам их семей в период в изоляции не чувствовать себя оторванными от культурной и социальной жизни компании, сохранять физическую и творческую активность, а главное – иметь возможность, несмотря ни на что, поздравить ветеранов, - отметил Игорь Маковский.

Из 1000 участников по итогам голосования было выбрано 33 победителя в разных возрастных категориях из Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Смоленской, Кировской, Липецкой, Курской, Ивановской, Тверской, Калужской областей и Удмуртской Республики.

Конкурс продолжится!

Орловские энергетики вместе со своими семьями продемонстрировали разные таланты. Например, Ева и Варвара, дочки специалиста отдела закупочной деятельности филиала Орелэнерго Оксаны Ноздриной, учили, как заниматься гимнастикой в домашних условиях.

Сын заместителя главного бухгалтера Ольги Лобановой Артем показал свою тренировку по боевым искусствам, а дочь главного инженера Орловского РЭС Гальцева Валерия Ксения бегала дома на велотренажере.

А вот сын Александра Анашкина, диспетчера оперативно-технологической группы Верховского РЭС, Денис решил поздравить ветеранов с 75-летием Великой Победы и написал им письмо с благодарностью за мирное небо над головой и возможность жить в независимой и процветающей стране.

Самым юным участником «полезной изоляции» стал 4-летний Родион – сын начальника отдела социальных отношений Ирины Паршинцевой. Его день состоит из сплошных «активностей»: побегать, попрыгать и покувыркаться он любит каждый день и в больших количествах.

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А самым взрослым участником стал мастер оперативно-технологической группы Хотынецкого РЭС Игорь Овчинников - ему 50 лет. Для себя он выбрал чуть менее активную, но не менее творческую категорию - видеоконкурс стихов и песен к 75-летию Победы «Мы этой Победой гордимся!».

Участники из «Россети Центр Орелэнерго» вложили максимум души и креатива в свои работы и были рады, что для них была создана такая платформа, которая позволила направить скопившуюся за период самоизоляции энергию в творческое русло.

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Отметим, что всего около 150 тысяч посетителей приняли участие в конкурсном голосовании. В среднем же за день на сайт заходило не менее 5 тысяч человек. Учитывая такую популярность проекта, Игорь Маковский принял решение продолжить проведения корпоративных конкурсов во всех регионах присутствия компании.