2020-07-03T13:31:30+03:00
Общество

«Ростелеком» лидирует с большим отрывом на российском рынке поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года

По итогам 2019 года «Ростелеком» возглавил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России, став ведущим игроком рынка по данным аналитического агентства CNews Analytics
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Фото: ПАО"Ростелеком".Фото: ПАО"Ростелеком".
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«Ростелеком» значительно укрепил свои позиции на рынке услуг ЦОД в 2019 году за счет развития собственной сети дата-центров в регионах, а также благодаря приобретению второго по количеству стоек игрока компании «ДатаЛайн».

После присоединения «ДатаЛайн» общее количество стойко-мест под управлением ГК «Ростелеком» составило 11 497. Среди ключевых объектов «Ростелекома» — комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также восемь дата-центров «ДатаЛайн» на базе двух московских площадок Nord и Ost суммарной емкостью 4 811 стоек.

Таким образом, по итогам 2019 года «Ростелеком» занимает более четверти российского рынка, опережая по количеству стоек ближайшего конкурента более чем в три раза.

«2019 год для “Ростелекома” был очень продуктивным: мы ввели в эксплуатацию крупнейший в России региональный ЦОД Удомля в Тверской области, запустили новый ЦОД в Екатеринбурге. Большим событием стало присоединение команды “ДатаЛайн”, что дополнительно усилило наши позиции на рынке. В 2020 году уже совместными усилиями мы продолжим расширение своего присутствия в регионах и откроем площадки в Санкт-Петербурге и Новосибирске, запустим вторую очередь в Екатеринбурге», — отметил вице-президент по облачным сервисам ПАО «Ростелеком» Павел Каплунов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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