Приоритеты «Открытия»: поддержка клиентов и развитие бизнеса

- Шесть месяцев этого сложнейшего года позади. Есть у банка поводы гордиться проделанной работой?

- В целом банковская группа «Открытие» за первое полугодие показала рост активов и прибыли, хороший запас ликвидности и сильные рыночные позиции. Это позволило нам успешно продолжать стратегию роста бизнеса даже в условиях пандемии.

Есть отличные показатели в международных рейтингах. В частности, мы вошли в топ-10 лучших банков по предпочтениям клиентов, составленным американскимForbes (российская редакция не принимала участия в его составлении). Были исследованы мнения более 40 000 клиентов по всему миру, а в состав рейтинга вошли всего 15 российских кредитных организаций.

Мы в регионе отмечаем рост бизнеса практически по всем показателям. Особенно наглядно это проявляется в потребительском кредитовании, которое увеличилось почти в 2,3 раза по итогам полугодия в сравнении с 2019-м, в 2 раза увеличились объемывыдачи ипотеки. Особым спросом пользовались кредиты на приобретение жилья на первичном рынке – их доля в совокупном объеме выдачи превысила 50%.

- Знаю, что стартовал какой-то совершенно новый ипотечный продукт…

- Да, буквально на днях, мы запустили программу «Жилой дом». Она позволяет приобрести дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости.Сумма кредита географически разнится: до 15 миллионов рублейдля жителей Москвы, Санкт-Петербурга и ряда городов Московской области и до 5 миллионов – для других регионов страны. Первоначальный взнос в рамках программы – от 30% на срок до 30 лет при ставке от 8,9%.

- А как дела обстоят с остальными ипотечными программами?

- Все они успешно реализуются и пользуются спросом у жителей области. С июня банк снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99%, а также представил новые условия кредитования военнослужащим: программы «Военная ипотека» и «РефинансированиеВоенной ипотеки» других банков доступны под 7,6% годовых на срок до 25 лет. Кроме того, продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.

Банк «Открытие» также снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Приобрести квартиру в строящемся доме по программе «Новостройка» можно по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков и покупка готового жилья по программе «Квартира» - от 7,8%.

Важно, что при этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. А подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

- Кстати, а поведение орловчан в вопросе использования банковских услуг как-то поменялось за эти 6 месяцев?

- Наши клиенты демонстрировали рациональное финансовое поведение. Не было паники, не было движения средств, люди не снимали, а, наоборот, больше открывали вкладов. Значительно вырос объем инвестиционных продуктов. Кроме того, орловчане и самостоятельно инвестировали в крупные покупки - в недвижимость, в ремонт.

Подчеркну, что банк ввел беспрецедентные меры по экстренной поддержке своих клиентов (как физических, так и юридических лиц), пострадавших от коронавируса. Это и кредитные каникулы, льготные тарифы по РКО, вплоть до обнуления обязательных платежей и комиссий.

В перспективе планируем пересмотреть бизнес-модель, чтобы максимально адаптироваться к сложившейся финансовой ситуации и смягчить ее последствия для клиентов.

- А как экономическая и эпидемиологическая ситуация повлияла на сам банк?

Нам пришлось скорректировать свои планы с учетом поведения российской экономики – по итогам года эксперты прогнозируют ее падение из-за кризиса пандемии на 6 %. Однако, в одном из своих выступлений Председатель Правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Михаил Задорнов заявил, что банк чувствует себя достаточно уверено и продолжит развитие. К примеру, мы планируем наращивание объемов выдачи потребительских кредитов в 1,5 раза.

Бесспорно, банк использует кризис как шанс для развития новых сервисов. Например, в мае запущен уникальный продукт для малого и среднего бизнеса «Большие планы».

Пакетдля тех, кто совершает большое количество рублевых платежей. Он включает в себя бесплатный лимит переводов на счета физических лиц до 300 тысяч рублей и 30 платежей в адрес юрлиц, выпуск бизнес-карты для снятия и внесения наличных, а также возможность снимать деньги через кассы с комиссией от 1%.

- Какие еще появились новинки для бизнеса?

- Есть очень интересный проект: банк предложит предпринимателям пройти бесплатное тестирование на образовательном портале «OPEN ACADEMY» - рассчитать уровень цифровизации бизнеса, который покажет возможности компании к цифровой трансформации.

Недавно была проведена интеграция интернет-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банк«Бизнес-Портал», что позволяет автоматизировать обмен данными между банком и пользователем.Предприниматель может самостоятельно совершать бухгалтерские операции без специальных навыков.Автоматическая загрузка выписок по расчетному счету, отправка платежных поручений в клиент-банк, персональный налоговый календарь– сервис имеет множество функций, но при этом он прост и удобен.

- А что нового для физических лиц?

- Банк снизил уровень процентных ставок по потребительским кредитам, одним из первых запустил сервис рефинансирования кредитных карт. Можно перевести задолженность по кредиту в любом российском банке на карту «Открытия» и не платить проценты до 120 дней.

Изменились условия программы лояльности в части увеличения кэшбэка, получаемого от каждой покупки.

А в условиях постоянного снижения ставок по депозитам мы расширили линейку более высокодоходных программ сбережений, в том числе в программы с государственной поддержкой. Уровень ставок по ним составляет более 10% годовых.