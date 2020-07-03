Коронавирус в Орле, последние новости на 3 июля 2020: число выздоровевших превысило три тысячи человек

В Орловской области на 3 июля 2020 года подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом среди населения. Общее число заболевших достигло 4 610 человек. Свежую статистику представил федеральный оперштаб.

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По выздоровлению из больниц за сутки выписано еще 117 человек, что в три раза больше числа новых заразившихся. Количество выздоровевших перешагнуло порог в три тысячи человек и составило 3028 орловцев. В то же время статистика оперштаба сообщает о еще трех летальных случаях. Общее число скончавшихся пациентов, у которых был подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция, в регионе достигло 69 человек.

Накануне Иван Залогин, глава регионального департамента здравоохранения, в ходе онлайн-брифинга с журналистами подробно рассказал о заболевших, не сумевших победить инфекцию.

- У всех были тяжелые сопутствующие патологии. Более чем 50% скончавшихся пациентов страдали ожирением, примерно у 90% имелись сердечно-сосудистые заболевания, примерно у 25% - сахарный диабет, и примерно у 8 % была онкология, - пояснил Иван Залогин.

В целом по России за сутки выявлено 6 718 новых заразившихся COVID-19. В общей сложности в 85 регионах РФ зарегистрировано 667 тысяч 883 случая инфицирования. Скончались за весь период 9 859 человек. Выписано за сутки 8 915 человек, победивших коронавирус. Всего выздоровело по стране 437 тысяч 893 человека.

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