2020-07-03T09:27:54+03:00
Общество

ЕГЭ-2020 в Орловской области: как школьники будут сдавать экзамены

Татьяна Крымова рассказала, что ждет ребят в пунктах проведения ЕГЭ в период пандемии
Наталья Меркулова
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ЕГЭ-2020 в Орловской области: как школьники будут сдавать экзаменыЕГЭ-2020 в Орловской области: как школьники будут сдавать экзаменыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 2 июля, на заседании регионального оперативного штаба в центре внимания оказался вопрос с проведением экзаменационной компании. В этом году пандемии коронавируса внесла в нее существенные коррективы.

Сроки сдачи ЕГЭ сдвинулись больше чем на месяц. Выпускные вечера уже прошли в онлайн-формате, а экзамены школьникам предстоит сдавать только с 3 по 25 июля (основной период).

3 июля в Орловской области стартует ЕГЭ-2020

3 июля в Орловской области стартует ЕГЭ-2020

В Орловской области организован 31 пункт проведения выпускных экзаменов: из них 24 на базе школ, 1 – на базе образовательной организации при исправительном учреждении и 6 – на дому. Сдавать ЕГЭ в этом году будут 3 тысячи 590 человек.

В пунктах проведения экзаменов – жесткий контроль. При входе все участники ЕГЭ пройдут бесконтактное измерение температуры и антисептическую обработку рук. В самих экзаменационных аудиториях ребят рассадят за парты в зигзагообразном (шахматном) порядке с социальной дистанции не менее 1,5 м. Всех обеспечат индивидуальными средствами защиты.

- В аудиториях установлены обеззараживатели воздуха (рециркуляторы). В каждом пункте проведения экзаменов организованы два медицинских кабинета. Это позволит при необходимости развести участников ЕГЭ, у которых ухудшилось самочувствие с теми, у кого повысилась температура на экзамене, - рассказала на заседании оперштаба Татьяна Крымова, руководитель областного Департамента образования.

Расписание ЕГЭ-2020 в Орловской области

Расписание ЕГЭ-2020 в Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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