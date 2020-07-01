«Мираторг» презентовал свою продукцию на «Дне поля»

Посетителям аграрного форума были представлены комбикорма, продукты переработки сои – масло и шрот, а также новые продукты компании — газонные травы и пастбищные смеси.

С целью воссоздания отрасли производства семян кормовых растений и решения задачи импортозамещения сортового материала «Мираторг» запускает в Орловской области собственный селекционно-семеноводческий центр. Результатом его работы стали высокопродуктивные сорта трав, максимально приспособленные к российскому климату. «Мираторг» выводит на рынок и кормовые смеси, фокусируясь на правильном подборе семян и их соотношении в составе. На данном этапе производится 8 смесей для КРС мясного направления и 4 вида - для молочного направления. Оптимальный состав пастбищных смесей также учитывает почвенно-климатические условия для эффективного выращивания кормов.

- При запуске линейки семян травосмесей под собственным брендом компания учла все факторы — от специально адаптированных к климату большинства регионов России семян, до детального соотношения сортов в составе. Данный подход позволит аграриям получить долгосрочный положительный результат, а потребителям – качественный и доступный отечественный продукт, — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

Растениеводческий дивизион агрохолдинга занимается выращиванием основных культур для кормообеспечения всех дивизионов: пшеницы, тритикале, сои, кукурузы, заготовкой силоса, сена и сенажа. В 2019 году урожай зерновых и бобовых превысил 1,7 миллиона тонн. У компании есть собственная лаборатория исследования почвы и обширный парк техники, что позволяет ежегодно достигать высокой урожайности. В составе компании функционируют 5 комбикормовых и премиксный заводы, расположенные в Орловской, Белгородской, Курской и Брянской областях.