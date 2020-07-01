Коронавирус в Орле, последние новости на 1 июля 2020: число выписанных из больниц за сутки превысило число новых заболевших

Сегодня, 1 июля 2020 года, федеральный оперативный штаб сообщил о еще 31 подтвержденном случае заражения коронавирусом среди жителей Орловской области. Таким образом общее число заболевших за весь период мониторинга составило 4544 человека.

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Победить COVID-19 за время распространения болезни смогли почти три тысячи человек: количество выздоровевших достигло 2908 орловцев За последние сутки выписано из больниц по выздоровлению 85 человек, что почти в три раза больше, чем количество новых инфицированных. Однако оперштаб озвучил и грустную статистику: еще 5 орловцев с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция ушли из жизни. Таким образом общее число летальных случаев в регионе достигло 65.

Что касается географии распространения болезни по Орловщине, то картина за сутки кардинально не изменилась. По прежнему, в "лидерах" по количеству подтвержденных случаев коронавируса у жителей сам город Орел, Мценск и Мценский район, Орловский район, город Ливны и Ливенский район, Болхов и Болховский район.

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Ситуация в России в целом за сутки такая. Новых случаев заболевания в стране подтверждено 6556, а из больниц выписались 10281 пациент. Заболело за весь период в стране 654 405 человек, скончалось 9536 человек. Победили COVID-19 422 931 человек.

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Напомним, что в Орловской области продолжают действовать ограничения, связанные с распространением коронавируса. Так, режим самоизоляции продлен до 16 июля, а носить маски придется минимум до 31 числа. При этом, исходя из эпидемиологической ситуации, регион в этом месяце переходит ко второму этапу снятия антикоронавирусных ограничений.

Мы следим за ситуацией.