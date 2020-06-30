2020-06-30T11:12:52+03:00
Общество

«Ростелеком» в Орле поддержал соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров

«Ростелеком» стал партнером VII чемпионата по компьютерному многоборью среди представителей старшего поколения Орловской области
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Фото: ПАО"Ростелеком".Фото: ПАО"Ростелеком".
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Организатором турнира выступило региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке областного отделения Пенсионного фонда РФ. Участие в мероприятии приняли 58 человек из 30 районов Орловщины, в том числе выпускники проекта «Азбука интернета». Впервые соревнования прошли в режиме онлайн. Представители цифрового провайдера вошли в состав оргкомитета чемпионата, подготовили конкурсные вопросы и приняли участие в судействе. Победители в абсолютном зачете по итогам пяти туров, а также самый старший участник получили призы от «Ростелекома».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Доброй традицией для “Ростелекома” стала поддержка соревнований компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. В последние годы существенно вырос общий уровень подготовки конкурсантов. Приятно видеть, что среди участников чемпионата в Орле все больше выпускников нашего проекта “Азбука интернета”. Программа этого курса помогает пенсионерам легко и интуитивно осваивать новые технологии. Выпускники программы уверенно пользуются возможностями социальных сетей, общаются в мессенджерах, получают государственные услуги онлайн, совершают покупки и оплачивают квитанции через интернет».

Иван Мосякин, председатель Правления регионального отделения «Союз пенсионеров России» по Орловской области:

«Люди старшего поколения все активнее используют интернет для общения, поиска информации, хобби и даже работы. Радует, что они не только с энтузиазмом стремятся к новым знаниям, но и благодаря “Ростелекому” обучаются “Азбуке интернета”, находя возможности осваивать современные технологии».

Участники турнира боролись за награды в личном первенстве в категориях «Начинающие» и «Уверенные», а также за командное место в общероссийском зачете. Максимальный балл набрали: Солопова Людмила Андреевна из Новодеревеньковского района, Мартынова Елена Васильевна из Железнодорожного района г. Орла, Шестопалов Александр Федорович из г. Мценска в категории «Уверенный пользователь» и Пиляева Ольга Васильевна из Колпнянского района, Вишневецкая Ирина Борисовна из г.Мценска, Офицерова Елена Михайловна из Свердловского района в категории «Начинающий пользователь». Победители представят Орловскую область в финале Х Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет 9 июля 2020 года также в формате онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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