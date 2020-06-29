2020-06-29T11:23:21+03:00
Экономика

Посевная «Мираторга»: более 50 тысяч га яровых культур

Агрохолдинг сообщает об успешном завершении весенней кампании в регионе
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Растениеводческое направление является важным звеном в вертикально интегрированной производственной цепочке «Мираторг». Ведь из сырья, полученного на собственных сельхозугодьях, изготавливаются комбикорма, а это позволяет контролировать себестоимость конечного продукта - мяса, и гарантировать его качество.

Компания планомерно наращивает мощности своих животноводческих и птицеводческих дивизионов, и, соответственно, увеличивает производство сырья для кормов. Расширение посевных площадей ведется, в том числе, за счет возвращения в сельхозоборот залежных земель, а применение передовых технологий и использование современной сельхозтехники позволяет достигать намеченных планов по высокой урожайности на территории Орловской области.

Горох, ячмень, яровой рапс и кукурузу удалось засеять в оптимальные агрономические сроки. Засеянные культуры будут заготовлены для животноводческих площадок в Белгородской, Курской, Орловской и Тульской областях, обеспечив животных разнообразным и натуральным рационом — травяным и злаково-бобовым сенажем, кукурузным силосом и сеном.

- Ключевым условием для развития животноводства является полное обеспечение собственными качественными кормами, доля которых в себестоимости мяса достигает 75%. За счет кормопроизводства мы имеем возможность снизить издержки. И в результате - получить дополнительные средства для инвестиций в создание новых предприятий и развитие отрасли в регионе, — подчеркивают в пресс-службе АПХ «Мираторг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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