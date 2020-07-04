Коронавирус в Орле, последние новости на 4 июля 2020: число летальных исходов превысило 70

На 4 июля 2020 года федеральный оперативный штаб сообщил о 34 новых выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Общее число заболевших, за весь период наблюдения, составило 4644 человека.

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Динамика выздоровлений позитивная. За минувший день снято с наблюдения еще 122 орловца. Накануне общее число победивших COVID-19 перешагнуло порог в три тысячи и составляет на сегодняшний день 3 150 человек. Эти люди полностью здоровы и вернулись к привычной жизни.

К сожалению, назвал оперштаб и не веселые цифры. Так, в регионе зафиксировано еще 3 летальных случая. Общее число скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция составило 73 человека.

В России в целом за сутки выявлено еще 6 632 случая заражения коронавирусом среди населения. Общее число заболевших в стране 674 тысячи 515 человек. Скончалось за весь период наблюдения 10 027 человек.

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Выздоровело за минувшие сутки 8 986 человек. В общей сложности из больниц уже выписано 446 тысяч 879 человек.

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Мы следим за ситуацией.