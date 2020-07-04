2020-07-04T10:44:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 4 июля 2020: число летальных исходов превысило 70

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 4 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 4 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 4 июля 2020 годаФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

На 4 июля 2020 года федеральный оперативный штаб сообщил о 34 новых выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Общее число заболевших, за весь период наблюдения, составило 4644 человека.

.

.

Динамика выздоровлений позитивная. За минувший день снято с наблюдения еще 122 орловца. Накануне общее число победивших COVID-19 перешагнуло порог в три тысячи и составляет на сегодняшний день 3 150 человек. Эти люди полностью здоровы и вернулись к привычной жизни.

К сожалению, назвал оперштаб и не веселые цифры. Так, в регионе зафиксировано еще 3 летальных случая. Общее число скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция составило 73 человека.

В России в целом за сутки выявлено еще 6 632 случая заражения коронавирусом среди населения. Общее число заболевших в стране 674 тысячи 515 человек. Скончалось за весь период наблюдения 10 027 человек.

.

.

Выздоровело за минувшие сутки 8 986 человек. В общей сложности из больниц уже выписано 446 тысяч 879 человек.

.

.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
В Орловской области продолжаются проверки жалоб орловцев на "серую" зарплату
На орловца завели 15 уголовных дел о кражах
Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин
Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителей
Синоптики прогнозируют дожди в Орле в первые июльские выходные
В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюдения
На Октябрьской улице Орла машина сбила пешехода
Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства в райцентре Сосково
В Орле велосипедист оказался под колесами иномарки
И так сойдет: в Орле появился пешеходный переход, ведущий в забор
На нескольких улицах Орла временно ограничат движение
В Орле девушка-водитель получила травмы из-за маневра «Рено»
Под Орлом автоледи на "Опеле" врезалась в "Газель" и опрокинулась
3 июля орловские школьники сдают первые выпускные экзамены
В Орле нашли несуществующий цех по производству субпродуктов из птицы
В гаражном кооперативе в Орле сгорела отечественная легковушка
Коронавирус в Орловской области: на 3 июля заразился еще 31 человек
Орловцы поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах
В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина
В Орловской области налоговые начнут принимать посетителей без записи
В Орловской области признали недействительной продажу земли частной фирме
В Орловской области "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке
Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области
В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников
Четыре очага заболеваемости коронавирусом сохраняется на Орловщине
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов