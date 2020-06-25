Добро пожаловать на Орловский День поля

Демонстрацию сельскохозяйственной техники и достижений в области селекции, семеноводства планируется провести при соблюдении всех противоэпидемиологических мер безопасности

Одним из участников значимого для региона события станет ООО «Агропромсервис», которое представит гостям широкий перечень техники Ростсельмаш.

-Мы на протяжении многих лет принимаем активное участие в подобном мероприятии, - отметил Александр Балашов, директор ООО «Агропромсервис» в г. Орле. - Это одна из наиболее эффективных площадок для обмена опытом, непосредственного общения с партнерами. Возможность наглядно познакомить сельхозпроизводителей с техникой, показать ее в динамике и ответить на интересующие их вопросы.

Для современного сельского хозяйства –эффективную технику.

Сегодня Ростсельмаш – это полный модельный ряд техники, охватывающий все технологические процессы.

Среди агромашин, с которыми сельхозпроизводители смогут познакомиться поближе и узнать об особенностях эксплуатации - мощный и экономичный трактор RSM 2375.Он будет представлен с дисковой бороной. Это техника, которая полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации. С этими тракторами всегда обеспечен надежный запуск в холодную погоду. Но главное преимущество – механическая коробка передач, отличающаяся простотой конструкции, надежностью и возможность ручного управления во всех режимах движения.

В рамках мероприятия будет показан и новый высокопроизводительный кормоуборочный комбайн RSM F 2650, способный убирать все виды силосуемых кормовых культур, обеспечивая максимальное качество конечного продукта.

Конечно, перечень представляемых моделей на этом не ограничится. Какой же День поля без зерноуборочной техники? И она здесь будет представлена современными универсальными комбайнами.

Один из них- роторный зерноуборочный комбайн TORUM 785. Его можно без преувеличения назвать одним из самых высокопроизводительных в мире. TORUM 785 способен убрать за сезон свыше 2000 га разнообразных культур, намолачивая до 45 тонн зерна за час. Помимо высокой производительности и экономичности, этот комбайн отличает способность работать на засоренных и влажных фонах. Благодаря уникальной системе обмолота Advanced Rotor System, сокращенно ARS, он почти вдвое превышает показатель других роторных комбайнов.

- С техникой Ростсельмаш работаем с 90-х годов, - рассказывает Вячеслав Сорокин, ИП глава КФХ Сорокин В.А., Свердловский район Орловской области - В хозяйстве есть трактора, комбайны, опрыскиватель компании. Нас устраивает качество и цена техники, оперативное сервисное обслуживание. Дилерский центр предоставляет отсрочку по платежам.

В помощь сельхозпроизводителям, на выставке будет представлен RSM 161- универсальный комбайн с мощным и экономичным двигателем Cummins 360 л.с. Он предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур, производительностью до 40 тонн в час. Способен обработать до 2 000 гектар за сезон. Новая кабина Luxury Cab имеет панорамное остекление, стеклоочиститель, удобные зеркала с электрорегулировкой. Комбайн оснащен запатентованной динамической подвеской решет, системой копирования рельефа почвы, регулируемым измельчителем-разбрасывателем соломы. Оборудован уникальной системой обмолота TETRA Processor, которая создает интенсивный процесс сепарации с минимальным травмированием зерна и соломы, даже на засоренных полях. Вместительный бункер объемом 10500 литров, за счет снижения количества циклов разгрузки увеличивает эффективность работы.

-В нашем хозяйстве работает техника компании: тракторы, жатки, два комбайна ACROS 595 Plus, - уточняет Михаил Савин, глава КФХ Савин М. М., Корсаковский района Орловской области.- К уборочной этого года приобрели еще один ACROS 595 Plus, заберем его прямо с выставки на Дне поля. Считаю, что это один из лучших комбайнов линейки Ростсельмаш. Он высокопроизводительный, надежный, простой, комфортный. Отлично работает и в принципе у нас с ним нет никаких проблем. Бывает конечно, по мелочи, но тогда сервисная служба срабатывает по первому звонку. Что немаловажно, особенно в уборочную страду.

Правы руководители хозяйств, показатель быстрой и качественной уборки зерна с минимальными потерями, напрямую зависят от возможностей зерноуборочного комбайна. Оптимальным вариантом для уборки зерновых культур и является ACROS 595 Plus: высокая производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, простота настроек и удобное рабочее место. Такой комбайн способен убрать за сезон свыше 1000 га самых разнообразных культур, расходуя при этом минимальное количество топлива на единицу времени.

О доверии аграриев к компании говорят и цифры. Являясь официальным дилером Ростсельмаш, ООО «Агропромсервис» поставил сельхозпроизводителям порядка 800 единиц зерноуборочных комбайнов, тракторов, навесного и прицепного оборудования. Широкий ассортимент и качество предлагаемой техники , высококлассные специалисты , оперативное, надежное гарантийное и постгарантийное обслуживание – составляющие успеха предприятия. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что орловский День поля будет интересен всем, кто занимается сельским хозяйством.

Валентина Васильева