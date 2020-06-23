Народный бюджет: выбор территории развития останется за орловцами

Жители Орловской области сами определят, как и в какие общественные территории или другие местные инициативы вложить средства проекта «Народный бюджет», в который в текущем году из федерального и областного бюджета направят 300 миллионов рублей.

То, какие проекты развития территорий будут реализованы, как и где будет создана, обновлена или модернизирована муниципальная инфраструктура, будет напрямую зависеть от активности жителей региона.

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Сам иницируешь, сам решаешь

Именно такой принцип лег в основу проекта «Народный бюджет». Муниципалитеты получат финансовую поддержку на то, что предложат и поддержат сами жители. Именно им предстоит проявить активность, выступить с инициативой и самостоятельно определить приоритетность, важность и первостепенность конкретного проекта преображения своей Малой Родины.

- Одна из главных целей проекта «Народный бюджет» - включить местных жителей в муниципальное бюджетирование. Это не только мощный импульс укрепления института местного самоуправления, но и возможность направить муниципальные средства на решение местных проблем, которые считают таковыми сами жители, а не чиновники, - говорит Андрей Карпов, руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

Есть немало положительных примеров народного решения вопросов развития и преображения общественных пространств. Особой популярностью у орловцев пользуются инициативы по установке детских и спортивных площадок, благоустройства локальных общественных территорий. Например, благодаря тому, что в небольшой деревне Алешня Залегощенского района местные жители с самого начала включились в проект «Народный бюджет», сейчас центральная площадь села благоустроена и имеет современный и привлекательный вид.

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По инициативе губернатора Андрея Клычкова проект «Народный бюджет» пришел в Орловскую область в конце 2017 года. За два с половиной года в регионе уже проведено 3 конкурсных отбора, поддержано 34 проекта, инициированных жителями из 24 муниципальных образований, на общую сумму 55 млн. рублей.

Особенно активное участие в обсуждении «Народного бюджета» орловцы проявили в конце 2019 года в рамках кампании приема заявок на третий конкурсный отбор местных инициатив.

- Во многом, это стало результатом проведенного Департаментом марафона «Развитие малых территорий: инструменты, механизмы, практики» с 16 октября по 19 декабря 2019 года. Тогда мы провели обучающие и образовательные семинары в каждом из 27 районов области. Они стали площадкой для общения 1259 общественников, представителей власти, бизнеса, местных жителей и органов ТОС. Результат - на 400% заявок в 2020 году больше, чем в 2019-м, - подчеркивает Андрей Карпов.

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Важно каждое предложение

В этом году в Орловской области проходит сбор общественных предложений и инициатив, которые необходимо реализовать в безотлагательном порядке.

В рамках проекта «Народный бюджет» можно предложить идеи по строительству, ремонту или реконструкции общественных пространств, объектов коммунальной инфраструктуры, образования, культуры, библиотечного обслуживания, спорта, а также проекты, раскрывающие туристический и историко-культурный потенциал территорий.

Затем лучшие инициативы выйдут на рейтинговое голосование, которое пройдет 1 июля на 100 счетных участках (досрочное голосование с 25 по 30 июня).

- Городские округа и муниципальные районы уже в июле получат средства для реализации проектов-победителей. И самое главное – победившие проекты должны быть реализованы уже в текущем 2020 году. Это повод местным активистам взять вопрос на общественный контроль, - поясняет руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

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Как поделиться своими идеями и проектами?

Рассказать о том, что, как и где нужно улучшить в инфраструктуре Орловской области очень просто. Достаточно воспользоваться наиболее удобным способом, о котором подробно можно узнать на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Например, в городе Орле свои предложения можно направить через интернет-приемную, по телефону (4862) 43-33-12, электронной почтой derkach@orel-adm.ru или в комментариях на официальных аккаунтах в социальных сетях.

Главное, не откладывать и выступить с инициативой, чтобы ее смогли принять в расчет при подведении итогов обсуждения по проекту «Народный бюджет». Можно обратиться в Департамент по проектам развития территорий Орловской области по телефону: (4862) 59-78-49 или 59-79-20. Здесь вам подскажут и помогут правильно сформулировать предложение.

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