Коронавирус в Орле, последние новости на 30 июня 2020: регион переходит ко второму этапу снятия ограничений

Сегодня, 30 июня, федеральный оперативный штаб сообщил о еще 33 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заболевших достигло 4513 человек.

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По последним данным излечиться от COVID-19 за весь период пандемии в регионе смогли 2 тысячи 823 человека, за последние сутки по выздоровлению выписало 117 орловцев. Это в 3,5 раза больше чем новых зараженных. Оперативный штаб сообщил также о еще двух летальных исходах за последние сутки. Таким образом общее число скончавшихся орловцев с подтвержденным COVID-19 - 61 человек.

Что касается географии распростарнения коронавируса по области, то обновленную карту представил оперативный штаб региона. В целом, картина сильно за сутки не изменилась: более всего зараженных в самом областном центре (Орел - 2117 человек), на втором месте город Мценск и Мценский район (525 человек), Орловский район (451 зараженный), следом Ливны и Ливенский район (185 больных), Болховский район (127 человек инфицировались). Меньше всего заболевших в Корсаковском и Краснозоренском районах (18 и 17 соответственно).

Информация оперативного штаба региона

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией губернатор Орловской области продлил режим ограничений до 16 июля, а масочный режим до 31 июля включительно. При этом ограничительные антикоронавирусные меры постепенно снимаются. Так, накануне глава региона рассказал о переходе ко второму этапу смягчения мер.

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А это значит, что в июле откроются: фитнес-центры, бани, санатории и оздоровительные лагеря, бассейны, учреждения общепита, возобновится диспансеризация и спортивные тренировки. В августе в полном объеме должны заработать больницы, к штатному режиму вернутся и детские сады, а с 1 сентября, по планам, стартует привычным образом и учебный год.

- Подчеркну, что функционирование указанных организаций будет возможно исключительно при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и с учетом динамики развития пандемии в регионе, - отметил губернатор Андрей Клычков.