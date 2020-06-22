«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI

Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности.

AR-технологии позволяют сделать обучение интересным и интерактивным, что отвечает потребностям современных детей. Кроме того, доказано, что использование дополненной реальности увеличивает внимание и вовлеченность ребенка на 45% по сравнению с традиционным способом обучения.

Учеба на платформе «Ростелекома» проходит в игровой форме. Дети развивают полезные навыки и исследуют мир с помощью курсов, которые разделены на три возрастные группы: 3–5 лет, 6–8 лет и 9–14 лет. В приложении у ребенка есть коллекция виртуальных помощников, у каждого из которых — свои история и характер. Теперь благодаря новым технологиям возможностей виртуального помощника можно завести в любой квартире, он поможет в учебе и сделает ее интереснее.

С помощью приложения дети могут тренировать память и внимание, проводить опыты и эксперименты, используя предметы, которые окружают ребенка дома, общаться и снимать фото и видео со своими помощниками в AR. Также на платформе есть обширная библиотека развлекательного музыкального контента, к которому в июле добавятся познавательные детские книги, аудиокниги и видео. Курсы и весь контент формируются индивидуально по интересам для каждого ребенка с помощью нейросетевых технологий и искусственного интеллекта.

«Современных детей с рождения окружают разные гаджеты: они растут в цифровой среде и рано начинают осваивать смартфоны, планшеты и компьютеры. Главным экраном для познания мира становится смартфон с огромным разнообразием мобильных приложений. Каждому родителю важно, как именно их ребенок проводит время в смартфоне. Платформа “Ростелекома” на базе мобильного приложения Devar создана для того, чтобы помочь детям использовать гаджеты с максимальной пользой», — рассказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

«В нашем совместном продукте одним из ключевых моментов обучения становится взаимодействие с AR-персонажами, которые в игровой форме изучают с ребенком разные темы. Только представьте, что теперь исследовать планеты и древних животных можно не по картинкам, а взаимодействуя с ними в интерактивной среде. Ребенок из наблюдателя становится полноценным участником, проводя эксперименты, создавая собственные объекты и изучая Вселенную. Более шести лет мы анализируем, как дети взаимодействуют с технологиями, какие персонажи им больше всего нравятся, сколько времени они с ними проводят, как изучают те или иные темы. В нашем новом совместном проекте отражены все потребности современных детей и их родителей», — прокомментировала генеральный директор и со-основатель Devar Анна Белова.

Подписка на платформу «Ростелекома» доступна в мобильном приложении Devar на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Для знакомства с бета-версией действует бесплатный пробный период в течение семи дней. Стартовая подписка включает в себя 12 персонажей и 14 образовательных курсов за 299 рублей в месяц. Подробнее о проекте — kids.rt.ru.

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