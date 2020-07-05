Коронавирус в Орле, последние новости на 5 июля 2020: заразились еще 40 человек
Сегодня, 5 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 40 случаев заражения коронавирусом среди жителей Орловской области. Общее число заболевших, таким образом, составляет 4684 человека (за весь период наблюдения).
.
При этом за сутки не добавилось новых выздоровевших, число победивших COVID-19 орловцев по прежнему составляет 3150 человек. Нет данных и о новых скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Летальных исходов в регионе за весь период мониторинга - 73.
Всего за сутки в России зарегистрировано еще 6 736 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших в России по информации оперативного штаба - 681 тысяча 251 человек. Летальных исходов в стране за вчерашний день подтверждено 134, общее количество смертей составило 10 тысяч 161.
.
Выздоровел в России за вчерашний день 3 871 человек. Таким образом количество выписанных по выздоровлению пациентов за весь период распространения инфекции по стране достигло 450 тысяч 750 человек.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области 2020: последние новости»