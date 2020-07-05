Коронавирус в Орле, последние новости на 5 июля 2020: заразились еще 40 человек

Сегодня, 5 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 40 случаев заражения коронавирусом среди жителей Орловской области. Общее число заболевших, таким образом, составляет 4684 человека (за весь период наблюдения).

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При этом за сутки не добавилось новых выздоровевших, число победивших COVID-19 орловцев по прежнему составляет 3150 человек. Нет данных и о новых скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Летальных исходов в регионе за весь период мониторинга - 73.

Всего за сутки в России зарегистрировано еще 6 736 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших в России по информации оперативного штаба - 681 тысяча 251 человек. Летальных исходов в стране за вчерашний день подтверждено 134, общее количество смертей составило 10 тысяч 161.

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Выздоровел в России за вчерашний день 3 871 человек. Таким образом количество выписанных по выздоровлению пациентов за весь период распространения инфекции по стране достигло 450 тысяч 750 человек.

Мы следим за ситуацией.