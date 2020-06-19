2020-06-19T15:40:30+03:00
Общество

Аналитики Сбербанка подготовили исследование по ключевым трендам киберпреступности

Главная тема «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури» - современные киберугрозы и их влияние на экономику
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Экспертами Сбербанка и компании BI.ZONE. подготовлено ежегодное, третье по счету, исследование, посвященное современным киберугрозам. Сегодня мы все больше зависим от «цифры», и шансы киберкризиса многократно возрастают. 2020 год дестабилизировал цифровое пространство, а пандемия стала детонатором роста киберпреступности. Главная тема Threat Zone 2020 - наиболее значимые тенденции цифровых угроз и вызовов защиты организаций, проявившиеся в ситуации с коронавирусом. Специалисты сравнили уровни защиты систем в конкретных отраслях и дали рекомендации, как противостоять кибермошенникам.

О повышении устойчивости, эффективном противостоянии новейшим киберугрозам в ходе пресс-конференции в формате онлайн представителям СМИ рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Чтобы победить, надо понять угрозу»

В начале 2020 г. тренд доставки вредоносного ПО, фишинг приобрели особые очертания. Переход на «дистанционку» открыл окно для кибермошенников, за этот период были созданы десятки фишинговых сайтов. Как отмечалось в ходе видеоконференции, все это представляет серьезную угрозу для экономики России, которая несет колоссальные потери. Они составили в 2019 г. около 2,5 трлн рублей, и по оценкам экспертов эта цифра может увеличиться еще на 1 трлн по итогам 2020 г., если не будут предприняты необходимые меры. Ведь уже в первом квартале 2020 года в России был зафиксирован рост киберпреступности на 84% — почти в два раза выше, чем в первом квартале 2019 года.

- Наше третье исследование мы назвали “Не дожидаясь бури”. В нем мы анализируем тренды существующих и новых угроз, а также предлагаем читателям прикладные инструменты для оценки киберустойчивости бизнеса и рекомендации, как защитить себя и своих клиентов в новых условиях», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Особенности киберпреступлений

Сегодня в мире насчитывается около 1,5 миллионов киберпреступников, и к концу года их число может возрасти до 2 миллионов. Какие же основные тренды фиксируют эксперты?

Прежде всего - точечно-целевые атаки с применением шифровальщиков. Это стало главной угрозой для промышленных предприятий, системы здравоохранения. Все чаще стали использоваться устройства интернета вещей. Также зафиксированы такие DDoS-атаки с использованием множества устройств, подключенных к интернету (в том числе камеры и компьютеры).

Специалисты отмечают и смещение фокуса в сторону юрлиц и органов власти. Остались вызовы и для частных лиц. Из всего мошенничества с банковскими счетами около 90% осуществляется методами социальной инженерии. Более изощренными стали и банковские «трояны» - нового поколения, их распознать становится все труднее.

Что противопоставить киберрискам

В последние несколько месяцев пандемии в СМИ появилось много информации по киберграмотности - как распознать фишинговые сайты, телефонных, интернет мошенников - все это дает свои плоды.

- В нашем исследовании подробно рассказывается обо всех тенденциях киберугроз и типах кибератак, анализируется степень защищенности отраслей, - отметил Станислав Кузнецов. – Любой гражданин может проверить уровень своей личной защищенности и получить практические рекомендации, включены различные тесты на проверку зрелости кибербезопасности.

Как подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в банке используются различные методы обучения, включая учебные письма сотрудникам, а также дополнительные курсы обучения управлению киберрисками. А для безопасности клиентов Сбербанка также разработана специальная защита для устройств с Android.

Владимир Кулик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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