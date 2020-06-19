2020-06-19T12:26:08+03:00
Общество

В Воронежской области предоставлять жилье по договорам соцнайма из фонда региона будут по новым нормативам

Воронежская областная Дума усовершенствовала порядок предоставления жилья социального найма из фонда региона, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В рамках 58-го заседания регионального парламента были внесены изменения в закон Воронежской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма».

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– Жилищный кодекс РФ дает регионам право предусматривать местным законом порядок предоставления жилых помещений по договорам соцнайма. Что и было реализовано Воронежской областной Думой. Поправки были разработаны с целью решения жилищной проблемы граждан, состоящих на учете для обеспечения жильем из жилищного фонда Воронежской области, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как отметил Владимир Нетёсов, по состоянию на 1 апреля текущего года в департаменте соцзащиты региона приняты на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жильем по договорам социального найма 1209 человек. В том числе и 84 гражданина, имеющих право на предоставление такого жилья вне очереди (сегодня, по Жилищному кодексу к ним относятся лицам, чье жилье непригодно для проживания, а также люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями). Всего же в Воронежской области определено более 25 льготных категорий граждан, которые имеют право на получение жилых помещений из соответствующего фонда региона.

Очередь на получение такого жилья в области двигалась низкими темпами, поскольку строящиеся сегодня квартиры имеют большие размеры, чем существующие нормативы для различных льготных категорий граждан.

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Внесенными в региональное законодательство изменениями предусмотрен более эффективный регламент предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе за счет того, что была установлена возможность увеличения границы нормы площади предоставляемого жилого помещения. Теперь одинокого проживающим льготникам могут предложить в социальный найм жилье общей площадью от 33 до 41,9 кв.м., семьям, состоящим из двух человек от 42 до 53,9 кв. м, а многодетным семьям – от 18 до 36 кв.м. на человека. Также закон дополнен новым положением: в случае отсутствия в жилищном фонде Воронежской области незаселенных жилых помещений общей площадью, соответствующей норме предоставления, допускается отклонение ее размера в сторону уменьшения (но только с письменного согласия самих граждан). При этом площадь предоставляемого жилого помещения на каждого члена семьи должна быть не менее учетной нормы на одного человека – в Воронежской области это 11 кв.м.

Законодательная новация ускорит процедуру предоставления жилья про договорам соцнайма в регионе.

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– Уже можно совершенно уверено говорить о реалиях сегодняшнего дня, на которые положительным образом повлияет данное законодательное решение. Министерство обороны РФ передало в собственность региона свыше 50 жилых помещений большой площади, находящихся в Воронеже и Новой Усмани. Поправки позволят предоставить их многодетным семьям, которые стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, уже не первый год, – отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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