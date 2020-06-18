Сотрудничество на благо пациентов

Наталья МЕРКУЛОВА

В одном строю на борьбу с общей бедой встали государственные и частные клиники.

Министерство здравоохранения Орловской области предложило разделить потоки пациентов. В основу лег опыт здравоохранения Москвы. Так, в ДИАЛАМ+ будут проходить лечение неинфицированные пациенты, нуждающиеся в заместительной почечной терапии (ЗПТ), получавшие медицинскую помощь в отделении диализа при ОКБ. А инфицированные пациенты с диагнозом COVID-19 со всей области будут лечиться в ОКБ.

В кратчайшие сроки была разработана маршрутизация пациентов, согласно которой ДИАЛАМ+ взяла на себя обязательства по приему и проведению жизненно необходимой процедуры гемодиализа пациентам из ОКБ. Благодаря слаженной оперативной работе руководства и коллектива клиники удалось быстро принять 43 пациента.

Дополнительно центр оснастили аппаратами искусственной почки (АИП) с функцией ГДФ. Дополнительно закупили расходные материалы и медикаменты. Кроме того, пришлось менять и график работы центра. Организована дополнительная четвертая смена. Медицинский центр теперь работает круглосуточно. Увеличилась нагрузка на медицинский персонал. Поэтому дополнительно ведется поиск и прием на работу медицинских сестер и врачей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ МЕДИКОВ И ПАЦИЕНТОВ

В ДИАЛАМ+ профилактические меры всегда соответствовали требованиям санитарного законодательства и государственных стандартов. Однако с началом пандемии они еще более ужесточились. В частности, все сотрудники и пациенты проходят обязательную термометрию. Все снабжены средствами индивидуальной защиты. Пациенты при входе в центр надевают маску, обрабатывают руки антисептиком. Процедура повторяется при входе в диализный зал.

После завершения процедур в помещениях проводится генеральная уборка, а затем их дополнительно обрабатывает бригада дезинфекционной станции.

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СПАСИБО ВРАЧАМ!

Генеральный директор Группы компаний «Клиники диализа», в состав которой входит ДИАЛАМ+, Камиль Равилевич Фахрутдинов:

- Сейчас, когда весь мир столкнулся с новым заболеванием - коронавирусной инфекцией, труд медиков оказался в центре особого внимания. С самого начала пандемии они вышли на передовую борьбы за жизнь каждого пациента, еще точно не зная, какими последствиями это может закончиться для них самих.

Накануне Дня медицинского работника хочется сказать всем вам: «Огромное спасибо за ваш труд!» Вы, как всегда, на посту встречаете свой профессиональный праздник. И я хочу пожелать, чтобы в это непростое время нас не покидали самообладание и сила воли. Будьте счастливы, здоровы и любимы!

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