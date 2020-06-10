Кредит, который можно не возвращать: антикризисная господдержка для орловского бизнеса

Этот вид государственной помощи направлен не только на поддержку предпринимателей, но и на сохранение занятости. Поэтому, помимо льготной годовой ставки – 2 процента, антикризисный кредит допускает возможность предпринимателям не возвращать всю сумму долга и проценты по кредиту. Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму банку выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

На кредиты смогут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также ряд производственных компаний из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. Список ОКВЭДов, попадающих под этот вид господдержки, а также список банков, где можно воспользоваться льготным кредитом в Орловской области, размещены на сайте Центра антикризисной господдержки «Мой Бизнес».

ВАЖНО! Если заёмщик относится к категории малое или микропредприятие, при выдаче кредита будет учитываться как основной, так и дополнительный ОКВЭДы. У остальных компаний – только основной. Код должен быть внесён в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

Льготный кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше будет подана заявка, тем больше будет доступная сумма кредита.