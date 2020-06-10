2020-06-10T17:31:38+03:00
Общество

Кредит, который можно не возвращать: антикризисная господдержка для орловского бизнеса

Новая программа кредитования стартовала в Орловской области с 1 июня
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Этот вид государственной помощи направлен не только на поддержку предпринимателей, но и на сохранение занятости. Поэтому, помимо льготной годовой ставки – 2 процента, антикризисный кредит допускает возможность предпринимателям не возвращать всю сумму долга и проценты по кредиту. Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму банку выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

На кредиты смогут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также ряд производственных компаний из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. Список ОКВЭДов, попадающих под этот вид господдержки, а также список банков, где можно воспользоваться льготным кредитом в Орловской области, размещены на сайте Центра антикризисной господдержки «Мой Бизнес».

ВАЖНО! Если заёмщик относится к категории малое или микропредприятие, при выдаче кредита будет учитываться как основной, так и дополнительный ОКВЭДы. У остальных компаний – только основной. Код должен быть внесён в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

Льготный кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше будет подана заявка, тем больше будет доступная сумма кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Воронежской области многодетные семьи смогут выбрать денежную выплату вместо земельного участка
Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в комплексе с другими федеральными и региональными выплатами, данная компенсация поможет более оперативно решить жилищный вопрос многим многодетным семьям
Новости 24
Кредит, который можно не возвращать: антикризисная господдержка для орловского бизнеса
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка
В Орле у девушки в магазине украли сумку с 50 тысячами рублей
Орловский губернатор стал донором крови
В деле о детях из Мценска, брошенных родителями, появились подробности
В Орле пожарные спасли девяностолетнего мужчину из горящей квартиры
Аномальная жара в Орле продержится до выходных
В Орле закончился ремонт на двух дворовых территориях из 67
Орловца, попытавшегося дать взятку полицейскому, будут судить
В усадьбе Спасское-Лутовиново появился Аптекарский огород
В Орле несколько улиц останутся без горячей воды дольше других
Почти полсотни ДТП с участием общественного транспорта произошло в Орле
Горячую воду включат в Орле до 12 июня
Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 июня - 3181 человек
В Орловской области родителям утонувшего мальчика грозит уголовное дело
В Орле иномарка проехала на красный и сбила подростка на велосипеде
Четверо орловцев предстанут перед судом за подпольный игровой клуб
СМИ: в Орловской области трое детей живут во Мценске в аварийном доме без родителей
Администрация Орла: «Происшествие на мосту Дружба не повлияет на сроки ремонта»
На Холодной и Широко-Холодной улицах в Орле сносят аварийные дома
Под Орлом иномарка столкнулась с фурой
Орловцу, нуждающемуся в протезе, навязали кредит в 4 миллиона рублей
Орловчанка фиктивно прописала к себе иностранца и попала под статью
В День России орловцам предложили спеть Гимн на балконе
Нападение стаи собак на девушку в Орле вскрыло факты халатности
В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке
Орловским врачам и волонтерам посвятят граффити
38 миллионов рублей выделили дополнительно на переселение орловцев из аварийных домов
Орловцев просят не рисковать жизнью и не лезть в воду