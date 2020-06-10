«Мираторг» и власти региона обсуждают инвестиционные проекты

Орловщина является одним из ключевых партнёров развития бизнеса компании. Здесь при поддержке государства и региональной власти реализуются проекты мясного скотоводства, растениеводства и производства кормов. На предприятиях агрохолдинга трудится порядка 3000 жителей области. И открытие новых предприятий в этом году позволит создать еще порядка 200 рабочих мест.

С 2018 года «Мираторг» развивает в области масштабный межрегиональный проект по удвоению мощностей производства свинины. В регионе он включает создание комбикормового завода мощностью 800 тысяч тонн в год и свиноводческих площадок.

Собственная кормовая база — гарантия здоровья поголовья и контроля себестоимости продукции. Автоматизированный комбикормовый завод позволит получить высококачественные сбалансированные корма, что станет залогом получения экологически чистого мяса. Запуск производства планируется осуществить уже в нынешнем году.

Запускает компания и маслоэкстракционный завод мощностью переработки 400 тысяч тонн сырья в год. Инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей. Глубокая переработка подсолнечника, рапса и сои позволит получить растительные масла, востребованные на рынке, и экологические чистые компоненты кормов для собственных нужд холдинга.

- «Мираторг» — надежный, долгосрочный партнер государства в реализации стратегической задачи — повышения качества жизни миллионов жителей нашей страны. Компания продолжает реализацию инвестиционных соглашений. Мы создаем инфраструктуру производства, которая обеспечит мультипликативный эффект для запуска новых проектов и развития смежных отраслей, давая все возможности для роста реального сектора экономики региона, - подчеркивает президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.