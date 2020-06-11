Ростсельмаш за аграрное образование: от теории к практике

Более 10 лет её официальным дилером и поставщиком сельскохозяйственной техники на территории Орловской и Курской областей является ООО «Агропромсервис». Многие хозяйства, приобретая современные агромашины, сталкиваются с проблемой кадров. Поэтому в рамках собственной образовательной программы компания стремится изменить данную ситуацию.

Современная техника и подготовка высококвалифицированных кадров играют значимую роль в выполнении задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Но чтобы подготовить профессиональные кадры, необходимо вложить и серьезные средства в аграрное образование. Ростсельмаш на протяжении многих лет сотрудничает с крупными аграрными вузами страны, в число которых входит и Орловский государственный аграрный университет (ОГАУ).

Стартовавшая в марте 2012 года программа «Образование» направлена на повышение эффективности учебного процесса в ведущих вузах страны и предполагает различные формы сотрудничества и помощи со стороны компании.

- Обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в применении современной сельскохозяйственной техники, - отметил Александр Викторович Балашов, директор ООО «Агропромсервис» в г.Орле, - позволяет готовить грамотных специалистов, которые не только теоретически, но и на практике смогут использовать свои знания в работе с новинками техники.

Ростсельмаш заинтересован в привлечении на производство и в дилерские центры квалифицированных специалистов.

- 70% работников нашего дилерского центра- это выпускники ОГАУ,-уточняет Александр Викторович.- Они успешно работают, повышают свой профессиональный уровень, строят дальнейшую карьеру.

Качество подготовки в сотрудничестве

- Обучать студентов на современной сельскохозяйственной технике компании, которая является одним из мировых производителей, - мечта любого аграрного вуза, - говорит Сергей Иванович Головин, декан факультета механизации ФГБОУ ВО «ОГАУ им. Н. В. Парахина». - В рамках образовательной программы компании наши студенты отрабатывают свои теоретические и практические знания на современных агромашинах, что позволяет повысить уровень обучения , а также квалификацию специа- листов в целом. Ведь качественная подготовка кадров невозможна без сотрудничества учебных заведений и предприятий. Но наше сотрудничество не ограничивается только созданием на базе университета практических площадок. Преподаватели и студенты получают возможность стажироваться на предприятии и в его дилерских подразделениях.

- Целью нашего сотрудничества с компанией на протяжении многих лет является повышение качества подготовки студентов, - рассказывает Татьяна Ивановна Гуляева, ректор ФГБОУ ВО «ОГАУ им. Н. В. Парахина». - Нельзя подготовить качественного специалиста - механизатора или инженера - без овладения ими практическими навыками. Поэтому только при взаимодействии теоретической подготовки в нашем университете и практической при поддержке производителя можно говорить о целенаправленном и системном развитии.

Для повышения эффективности учебного процесса наших студентов в рамках программы «Образование» в университете оборудован учебный класс, где в качестве учебного пособия используются последние образцы современной сельскохозяйственной техники Ростсельмаш. Совместно с сотрудниками дилерского центра организовываются и проводятся ее дополнительные показы.

Благодаря Министерству сельского хозяйства РФ, которое предоставило нам субсидию на приобретение отечественной сельскохозяйственной техники, за счет его целевых средств мы смогли в этом году приобрести современный зерноуборочный комбайн - ACROS 595 Plus. Комбайн будем использовать для прохождения практики нашими студентами. По заявкам предприятий отправляем им студентов на практику с последующим устройством на работу. Так, по договоренности в этом году наши студенты будут проходить практику и в дилерском центре ООО «Агропромсервис».

Такое сотрудничество мирового производителя с вузами страны - это и есть путь к успеху. Благодаря чему аграрный сектор сможет получать грамотных специалистов, которые с современной сельскохозяйственной техникой на «ты».

Валентина Васильева.