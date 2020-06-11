2020-06-11T14:39:37+03:00
Общество

Ростсельмаш за аграрное образование: от теории к практике

Учитывая реальные потребности аграриев, компания Ростсельмаш производит технику, которая обеспечивает не только минимальные издержки для сельхозпроизводителей, но и отвечает всем современным требованиям эффективности, производительности и качества
Поделиться:
Татьяна Ивановна Гуляева вместе с коллегами оценили приобретение -ACROS 595 Plus. А у студентов университета появилась еще одна возможность отрабатывать свои теоретические знания на практике- на современном зерноуборочном комбайне.Татьяна Ивановна Гуляева вместе с коллегами оценили приобретение -ACROS 595 Plus. А у студентов университета появилась еще одна возможность отрабатывать свои теоретические знания на практике- на современном зерноуборочном комбайне.
Изменить размер текста:

Более 10 лет её официальным дилером и поставщиком сельскохозяйственной техники на территории Орловской и Курской областей является ООО «Агропромсервис». Многие хозяйства, приобретая современные агромашины, сталкиваются с проблемой кадров. Поэтому в рамках собственной образовательной программы компания стремится изменить данную ситуацию.

Современная техника и подготовка высококвалифицированных кадров играют значимую роль в выполнении задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Но чтобы подготовить профессиональные кадры, необходимо вложить и серьезные средства в аграрное образование. Ростсельмаш на протяжении многих лет сотрудничает с крупными аграрными вузами страны, в число которых входит и Орловский государственный аграрный университет (ОГАУ).

Стартовавшая в марте 2012 года программа «Образование» направлена на повышение эффективности учебного процесса в ведущих вузах страны и предполагает различные формы сотрудничества и помощи со стороны компании.

- Обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в применении современной сельскохозяйственной техники, - отметил Александр Викторович Балашов, директор ООО «Агропромсервис» в г.Орле, - позволяет готовить грамотных специалистов, которые не только теоретически, но и на практике смогут использовать свои знания в работе с новинками техники.

Ростсельмаш заинтересован в привлечении на производство и в дилерские центры квалифицированных специалистов.

- 70% работников нашего дилерского центра- это выпускники ОГАУ,-уточняет Александр Викторович.- Они успешно работают, повышают свой профессиональный уровень, строят дальнейшую карьеру.

Качество подготовки в сотрудничестве

- Обучать студентов на современной сельскохозяйственной технике компании, которая является одним из мировых производителей, - мечта любого аграрного вуза, - говорит Сергей Иванович Головин, декан факультета механизации ФГБОУ ВО «ОГАУ им. Н. В. Парахина». - В рамках образовательной программы компании наши студенты отрабатывают свои теоретические и практические знания на современных агромашинах, что позволяет повысить уровень обучения , а также квалификацию специа- листов в целом. Ведь качественная подготовка кадров невозможна без сотрудничества учебных заведений и предприятий. Но наше сотрудничество не ограничивается только созданием на базе университета практических площадок. Преподаватели и студенты получают возможность стажироваться на предприятии и в его дилерских подразделениях.

- Целью нашего сотрудничества с компанией на протяжении многих лет является повышение качества подготовки студентов, - рассказывает Татьяна Ивановна Гуляева, ректор ФГБОУ ВО «ОГАУ им. Н. В. Парахина». - Нельзя подготовить качественного специалиста - механизатора или инженера - без овладения ими практическими навыками. Поэтому только при взаимодействии теоретической подготовки в нашем университете и практической при поддержке производителя можно говорить о целенаправленном и системном развитии.

Для повышения эффективности учебного процесса наших студентов в рамках программы «Образование» в университете оборудован учебный класс, где в качестве учебного пособия используются последние образцы современной сельскохозяйственной техники Ростсельмаш. Совместно с сотрудниками дилерского центра организовываются и проводятся ее дополнительные показы.

Благодаря Министерству сельского хозяйства РФ, которое предоставило нам субсидию на приобретение отечественной сельскохозяйственной техники, за счет его целевых средств мы смогли в этом году приобрести современный зерноуборочный комбайн - ACROS 595 Plus. Комбайн будем использовать для прохождения практики нашими студентами. По заявкам предприятий отправляем им студентов на практику с последующим устройством на работу. Так, по договоренности в этом году наши студенты будут проходить практику и в дилерском центре ООО «Агропромсервис».

Такое сотрудничество мирового производителя с вузами страны - это и есть путь к успеху. Благодаря чему аграрный сектор сможет получать грамотных специалистов, которые с современной сельскохозяйственной техникой на «ты».

Валентина Васильева.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Орла с семьей испек пирог для инфекциониста больницы Боткина
В центре Орла запретят движение и стоянку 19 и 24 июня
На Орловскую область надвигаются дожди и сильный ветер
Спасское-Лутовиново открывает двери для посетителей
В Орле сбитая пешеход ушла с места ДТП
Орловец остался без 22 тысяч рублей, замешкавшись у банкомата
11 июня: в Орловской области подтвердились еще 102 случая заражения коронавирусом
В Орловской области рассматривают вопрос о жилье для детей из Мценска
Орловцы жалуются на ремонт дворов на нескольких улицах облцентра
В Орловской области продолжает расти безработица
В Орле продолжают проверять магазины, работающие в период пандемии
Орловцу, зарезавшему сына, избрали меру пресечения
В Орле дорожники привели в норму ливневые колодцы в Южном переулке
Сегодня в Орловской области снимают учетно-заградительные посты
В Орле буйную пациентку больницы пришлось утихомиривать силовикам
В Орле в суд передано уголовное дело Дениса Блохина
Кредит, который можно не возвращать: антикризисная господдержка для орловского бизнеса
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка
В Орле у девушки в магазине украли сумку с 50 тысячами рублей
Орловский губернатор стал донором крови
В деле о детях из Мценска, брошенных родителями, появились подробности
В Орле пожарные спасли девяностолетнего мужчину из горящей квартиры
Аномальная жара в Орле продержится до выходных
В Орле закончился ремонт на двух дворовых территориях из 67
Орловца, попытавшегося дать взятку полицейскому, будут судить