В Орловской области ограничения по коронавирусу продлили до 30 июня

Сегодня, 10 июня, во время заседании регионального оперативного штаба было принято решение продлить в Орловской области режим ограничений из-за пандемии коронавируса до конца месяца. Ситуация с заболеваемости в регионе на данный момент не позволяет вернуться к привычному образу жизни.

По словам губернатора Андрея Клычкова, в настоящее время оснований для полной отмены ограничений нет. Напомним, количество заразившихся COVID-19 уже превысило три тысячи человек, на минувшей недели выявили два новых очага в орловских больницах (областная клиническая и психбольница специализированного типа).

- Сегодня ситуация сложная, но контролируемая. Меры, которые мы уже приняли по смягчению ограничений, отменяться не будут. Дальнейшие действия по их ослаблению ограничений будут зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, - пояснил глава региона.

Ранее Андрей Клычков уже говорил, что не планирует ужесточать ограничительные меры, так как они будут малоэффективными. Работа подготовка к смягчению ограничений для бизнеса продолжится. Губернатор поручил экономическому блоку Правительства области выработать новые предложения.

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