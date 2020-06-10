2020-06-10T15:05:32+03:00
Общество

В Орловской области ограничения по коронавирусу продлили до 30 июня

Андрей Клычков: «На данный момент у нас нет оснований для полной отмены ограничений»
Наталья Меркулова
Поделиться:
Андрей Клычков: «На данный момент у нас нет оснований для полной отмены ограничений»Андрей Клычков: «На данный момент у нас нет оснований для полной отмены ограничений»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 июня, во время заседании регионального оперативного штаба было принято решение продлить в Орловской области режим ограничений из-за пандемии коронавируса до конца месяца. Ситуация с заболеваемости в регионе на данный момент не позволяет вернуться к привычному образу жизни.

По словам губернатора Андрея Клычкова, в настоящее время оснований для полной отмены ограничений нет. Напомним, количество заразившихся COVID-19 уже превысило три тысячи человек, на минувшей недели выявили два новых очага в орловских больницах (областная клиническая и психбольница специализированного типа).

- Сегодня ситуация сложная, но контролируемая. Меры, которые мы уже приняли по смягчению ограничений, отменяться не будут. Дальнейшие действия по их ослаблению ограничений будут зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, - пояснил глава региона.

Ранее Андрей Клычков уже говорил, что не планирует ужесточать ограничительные меры, так как они будут малоэффективными. Работа подготовка к смягчению ограничений для бизнеса продолжится. Губернатор поручил экономическому блоку Правительства области выработать новые предложения.

Читайте также по теме: Андрей Клычков прокомментировал, почему в Орловской области резко возросла заболеваемость COVID-19.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Воронежской области многодетные семьи смогут выбрать денежную выплату вместо земельного участка
Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в комплексе с другими федеральными и региональными выплатами, данная компенсация поможет более оперативно решить жилищный вопрос многим многодетным семьям
Новости 24
Кредит, который можно не возвращать: антикризисная господдержка для орловского бизнеса
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка
В Орле у девушки в магазине украли сумку с 50 тысячами рублей
Орловский губернатор стал донором крови
В деле о детях из Мценска, брошенных родителями, появились подробности
В Орле пожарные спасли девяностолетнего мужчину из горящей квартиры
Аномальная жара в Орле продержится до выходных
В Орле закончился ремонт на двух дворовых территориях из 67
Орловца, попытавшегося дать взятку полицейскому, будут судить
В усадьбе Спасское-Лутовиново появился Аптекарский огород
В Орле несколько улиц останутся без горячей воды дольше других
Почти полсотни ДТП с участием общественного транспорта произошло в Орле
Горячую воду включат в Орле до 12 июня
Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 июня - 3181 человек
В Орловской области родителям утонувшего мальчика грозит уголовное дело
В Орле иномарка проехала на красный и сбила подростка на велосипеде
Четверо орловцев предстанут перед судом за подпольный игровой клуб
СМИ: в Орловской области трое детей живут во Мценске в аварийном доме без родителей
Администрация Орла: «Происшествие на мосту Дружба не повлияет на сроки ремонта»
На Холодной и Широко-Холодной улицах в Орле сносят аварийные дома
Под Орлом иномарка столкнулась с фурой
Орловцу, нуждающемуся в протезе, навязали кредит в 4 миллиона рублей
Орловчанка фиктивно прописала к себе иностранца и попала под статью
В День России орловцам предложили спеть Гимн на балконе
Нападение стаи собак на девушку в Орле вскрыло факты халатности
В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке
Орловским врачам и волонтерам посвятят граффити
38 миллионов рублей выделили дополнительно на переселение орловцев из аварийных домов
Орловцев просят не рисковать жизнью и не лезть в воду