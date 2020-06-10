2020-06-10T13:18:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география распространения болезни на 10 июня

Рассказываем, сколько заболевших в городах и районах Орловской области на 10 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области на 10 июня подтверждено 3181 случай заражения коронавирусом среди населения. Рассказываем, какова география распространения коронавирусной инфекции по региону.

Данные представил оперативный штаб области, отметим, что они собраны за весь период наблюдения. Самое большое число случаев инфицирования выявлено в Орле - 1449 заболевших. Далее Мценск и Мценский район - 420 заболевших, Орловский район - 290, Болхов и Болховский район - 109 человек.

Районы, в которых на сегодняшний день выявлено менее сотни случаев заражения: город Ливны и Ливенский район - 92 инфицированных, Новодеревеньковский - 74, Урицкий - 72, Дмитровский и Хотынецкий - по 70, Свердловский - 57, Новосильский и Шаблыкинский - по 54 в каждом.

Районы, в которых число инфицированных меньше пятидесяти: Знаменский - 47, Глазуновский - 45, Верховский - 44, Покровский - 40, Троснянский - 28, Колпнянский и Кромской - 26, Залегощенский - 25, Малоархангельский - 24.

Информация оперативного штаба

Информация оперативного штаба

Есть и муниципалитеты, в которых за весь период распространения COVID-19 выявлено меньше двадцати фактов заражения в каждом: Должанский - 18, Краснозоренский и Корсаковский - по 16 и меньше других в Сосковском - 15.

Выздоровело, по обновленным данным, 1568 человек (+25 сегодня).

У соседей Орловщины на сегодняшний день картина складывается следующим образом. Тульская область - 4946 заболевших, Калужская - 4761, Брянская - 4641, Курская - 3690, Липецкая - 2758.

Информация оперативного штаба

Информация оперативного штаба

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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