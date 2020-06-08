2020-06-08T11:06:25+03:00
Общество

Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ

Цель создания платформы МСЭ — помощь в сотрудничестве, обмене информацией и внедрении проектов в сфере ИКТ в нынешних исключительных обстоятельствах, вызванных COVID-19
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«Виртуальная АТС» и «Комплексные системы тепловизионного контроля» от «Ростелекома» внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи (МСЭ или International Telecommunication Union, ITU), специализированного учреждения ООН в области электросвязи. Оба продукта соответствуют целям устойчивого развития, которые «Ростелеком» учитывает в своей деятельности.

Цель создания платформы МСЭ — помощь в сотрудничестве, обмене информацией и внедрении проектов в сфере ИКТ в нынешних исключительных обстоятельствах, вызванных COVID-19.

Надежный сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако.

На основе сервиса «Виртуальная АТС» компания «Ростелеком» запустила «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Новое предложение компании позволяет предпринимателям построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами не выходя из дома.

«Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» могут через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Организациям, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу, «Ростелеком» предлагает уникальное комплексное решение для высокоточного бесконтактного контроля температуры тела с использованием тепловизоров. Такое решение позволяет автоматически измерять температуру до 80 человек в секунду одновременно, что может минимизировать риски распространения вирусной инфекции на территории крупных организаций.

Преимущество решения «Ростелекома» — высокая точность измерения, составляющая до 0,3 градусов Цельсия, быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, гибкая настройка температурного порога. Кроме того, можно подключить функцию распознавания лиц и интегрировать ее с системой контроля доступа на предприятия, чтобы на территорию могли пройти только работники с нормальной температурой.

Уникальность решения «Ростелекома» заключается в полностью автоматической высокоточной калибровке тепловизоров с помощью абсолютно черного тела1, построенной на собственной видеоаналитике. Это существенно снижает период простоя комплекса, когда необходимо дождаться техподдержки для повторной калибровки, тогда как большинство существующих на рынке решений приходится калибровать довольно часто. При этом можно проводить удаленный мониторинг состояния всех подключенных тепловизоров, чтобы вовремя устранить возможные неисправности.

«Массовый перевод сотрудников на удаленный режим бизнеса — сложная задача, требующая ресурсов и знаний. Поэтому мы предлагаем корпоративным пользователям оптимальные сервисы. Это приоритетная задача компании, — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. — Отрадно, что наши продукты опубликованы в международном документе The Coronavirus (COVID-19) Response — ICT Case Repository как пример наилучшей международной практики по мерам реагирования в борьбе с COVID-19 в этот сложный период».

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1 Абсолютно черное тело — физическое тело, которое при любой температуре поглощает падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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