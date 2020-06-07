2020-06-06T23:25:47+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 7 июня: излечились почти 1500 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 июня 2020 года
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области, последние новости на 7 июняКоронавирус в Орловской области, последние новости на 7 июняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В конце уходящей недели число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Орловской области резко возросло. В пятницу федеральный оперативный штаб сообщил о 121 инфицированном, в субботу – о 111 заболевших.

Таким образом, в регионе число заразившихся коронавирусом за весь период пандемии приближается к трем тысячам. Выздоровели - 1462 человека. Накануне Орловщина оказалась на 39 месте среди регионов России по количеству излечившихся пациентов.

При этом в области продолжаются прокурорские проверки по факту массовых случаев заражения в нескольких больницах, Доме ребенка в Орле, Крупышенском доме ветеранов Дмитровского района. Одно из последних ведомство организовало в областной клинической больнице.

- В ходе проверки будет проверено соблюдение в учреждении установленных санитарно-эпидемиологических требований. При выявлении нарушений будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

По числе заразившихся по-прежнему лидируют Орел, Мценский, Орловский и Болховский район. Меньше всего инфицированных в Сосковском районе.

Напоминаем, режим самоизоляции в Орловской области официально заявлен до 14 июня включительно. Не отменен и масочный режим. Несмотря на установление теплой погоды, в регионе еще не разрешили открытие купального сезона.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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