2020-06-06T07:53:17+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 6 июня: в психбольнице подтвердилась вспышка заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 июня 2020 года
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области, последние новости на 5 июняКоронавирус в Орловской области, последние новости на 5 июняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне в Орловской области был побит рекорд по количеству выявленных случаев за весь период пандемии. 4 июня диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 121 человека.

Как пояснил губернатор региона Андрей Клычков, это вызвано вспышкой заболевания в психбольнице специализированного типа. Среди заразившихся как персонал, так и пациенты. Роспотребнадзором уже выявляются контактные группы.

Напомним, информация о том, что в больнице произошло массовое заражения появилась вчера. К ситуации подключилась и региональная Прокуратура.

- В ходе проверки будет проверено соблюдение в учреждении установленных санитарно-эпидемиологических требований. При выявлении нарушений будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Также ведомство проводит проверку в Доме ребенка в Орле. В конце мая здесь заразились 10 детей и больше 10 сотрудников. Сейчас их состояние в норме.

Кроме того, региональный Следственный комитет продолжается расследование уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан». Поводом для возбуждения дела стала вспышка коронавируса в Крупышенском доме ветеранов Дмитровского района. В учреждении заболели 4 сотрудника и 22 постояльца.

«КП» следит за развитием ситуации. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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