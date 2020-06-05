2020-06-05T12:56:28+03:00
Общество

«Ростелеком» подключилпервую тысячувиртуальных номеров корпоративным клиентам в Орловской области

«Ростелеком» подключилтысячу абонентских номеров в Орловской области в рамках сервиса для корпоративных клиентов «Виртуальная АТС»
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Цифровой провайдер отмечает рост спроса на услугу на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В настоящее время номерная емкость «Виртуальной АТС» на Орловщине загружена на 50%, и при необходимости пул абонентских номеровможет быть увеличен.

Единый многоканальный номер, не привязанный к физическому адресу, помогает настроить телефонную сеть в зависимости от задач бизнеса, организовать территориально распределенную работу компании.Юбилейным абонентом услуги сталоООО «Федеральный оператор недвижимости».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Приятно отметить, чтопреодолеть рубеж в тысячу подключенных номеров“Виртуальной АТС”нам помог давний партнер, который пользуется сервисом несколько лет и сейчас решил масштабировать офисную телефонию. Услуга позволяет вести запись разговоров, перераспределять нагрузку на операторов и переадресовывать вызовы независимо от местонахождения сотрудников. Для руководителя будет полезна функция выгрузки отчетов по всем звонкам и их стоимости».

Валентин Липовецкий, директор ООО «Федеральный оператор недвижимости»:

«Мы крупная компания недвижимости с территориальным присутствием в 12 регионах России. В связи с масштабированием бизнес процессов и развитием партнерской сети нам крайне важно не потерять ни один звонок клиента. Используя «Виртуальную АТС» от компании “Ростелеком”, мы смогли организовать удаленные рабочие места для сотрудников нашего call-центра. А благодаря широкому функционалу и гибкой настройке сервиса мы имеем: систематизацию трафика, учёт и настройку статистических данных по всем вызовам. Таким образом, все наши сотрудники обеспечены корпоративной мобильной связью, что позволяет им всегда оставаться на связи с клиентом, при любых обстоятельствах».

Виртуальную АТСможно подключить как самостоятельную услугу, так и в пакете «Быть в плюсе». В комплексное решение входят базовые сервисы — высокоскоростной доступ в интернет и мобильная связь, а также дополнительная услуга на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Номер 8 800» или «СМС Реклама».

Узнать о технической возможности подключения услуг для бизнеса и оставить заявку можно на официальном сайте компании или по бесплатному номеру горячей линии «Ростелекома» 8-800-200-30-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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