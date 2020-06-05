2020-06-05T14:31:59+03:00
Общество

Плечом к плечу: в орловском отделе спецназа «Ягуар» уже 8 лет служат братья-близнецы

Сергей и Юрий Аверкиевы не расстались с друг с другом ни в армии, ни на гражданке
Наталья Меркулова
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Сергей и Юрий: Школа, армия, работа – всегда плечом к плечу. Фото: пресс-служба УФИН России по Орловской областиСергей и Юрий: Школа, армия, работа – всегда плечом к плечу. Фото: пресс-служба УФИН России по Орловской области
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6 июня отдел спецназа «Ягуар» УФСИН России по Орловской области отметит свое 28-летие. В мобильном отряде, готовом выполнить любые боевые задачи на высшем уровне, служат много достойных и мужественных профессионалов, но есть среди них и абсолютно удивительные ребята.

Сергей и Юрий Аверкиевы – братья близнецы. Недавно им исполнилось по тридцать лет и за всю свою жизнь они никогда не расставались. Школа, армия, работа – всегда плечом к плечу. Уже восемь лет братья несут службу в рядах отдела «Ягуар».

«Комсомолка» пообщалась с Сергеем и Юрием и узнала, каково всегда быть рядом и не путают ли их сослуживцы.

ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА

Как оказалось, ребята действительно неразлучны с детства. Даже увлечения у Сергея и Юрия практически одинаковые – оба любят заниматься спортом. Легкая атлетика, футбол, волейбол – это их конек. В подтверждение этому целая кипа грамот и диплом за спортивные достижения еще со школьных времен. Сейчас братья уже - кандидаты в мастера спорта по универсальному бою.

Вот только после окончания школы Сергей и Юрий решили выбрать разные профессии, хотя и в одном и том же колледже. Однако закончив учебу с красными дипломами, уже больше не расставались. Впереди была служба в армии.

Военная комиссия сразу же выделила спортивных ребят из общего количества призывников.

- Нас спросили: «Где хотите служить?» Я тогда с иронией ответил, мол где-нибудь у моря. В результате нас с Сергеем отправили в Тамбовский спецназ ГРУ, - рассказывает Юрий.

Так братья-близнецы попали в 16-ую отдельную бригаду спецназа города Тамбова. Уже спустя полгода их обоих перевели на должности заместителей командиров взводов.

- Нам предлагали продолжить службу в части, но мы решили вернуться на Малую родину, в родные края, - признается Сергей.

Отслужив, ребята вернулись в Орловскую область. Тогда парни и решили попробовать свои силы, поступив на службу в отдел специального назначения "Ягуар".

Как признаются братья, им пришлось пройти серьезный отбор и доказать, что они могут служить в элитном подразделении. Сейчас за их плечами восьмилетний опыт работы в отряде.

- Поначалу было сложно отличить ребят друг от друга, сейчас уже привыкли, да и они, повзрослев, немного изменились. Сергей и Юрий в паре действительно работают слаженнее, они чувствуют спинами друг друга. Тут на сто процентов есть уверенность, что напарника будут защищать до последнего. В их работе понимание этого очень важно, - говорит Владимир Татаринов, начальник ОСН «Ягуар».

В отделе спецназначения братья вновь не отстают друг от друга - первое звание, одинаковые должности, квалификационные разряды и даже поощрения от руководства всегда в один день.

Что же касается спорта, после поступления на службу в отряд, он во многом стал их стилем жизни. Каждый день – это боевая, огневая, тактическая и тактико-специальная подготовка. На спортивных соревнованиях они по-прежнему одни из лучших.

-Настоящие офицеры: умные, ответственные и справедливые, - отзываются о них коллеги.

ЗНАЙ!

Отдел спецназа «Ягуар» УФСИН России по Орловской области считается одним из самых мобильных и хорошо подготовленных структурных подразделений ведомства.

За успешное выполнение боевых задач, мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга 28 сотрудников отдела спецназначения награждены государственными наградами Российской Федерации.

В настоящее время в отделе служат 6 мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера спорта по рукопашному бою, комплексному единоборству и универсальному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU

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