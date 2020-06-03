Коронавирус в Орловской области, последние новости на 3 июня: сегодня в региона снимается ряд ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 3 июня 2020 года.

В регионе постепенно снимаются антикоронавирусные ограничения. Для того, чтоб Орловщина вернулась к прежней жизни, должны быть соблюдены три условия. Коэффициент распространения инфекции в регионе (не выше 1); наличие свободного коечного фонда (не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках), а также охват тестированием населения (не менее 70 на 100 тысяч населения в день).

Как сообщал губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях, в Орловской области коэффициент распространения инфекции последние дни держится на уровне меньше единицы: по последним данным составил 0,95, коэффициент свободных коек - 53,13%, охват тестированием - более 131.

Сегодня будет запущена сфера услуг, непродовольственной торговли, спорта и культуры. Все - частично.

Так, парикмахерские и автомастерские откроются, а солярии и фитне-центры нет. Подробнее о том, какие организации распахнут сегодня свои двери для посетителей и клиентов читайте в нашем материале.