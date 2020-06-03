Количество заболевших коронавирусом в Орле на 3 июня составило 2372 человека

В Орловской области по последним данным оперативного штаба коронавирусом заразились 2371 человека. Мы собрали последние новости о количестве больных коронавирусом в Орловской области на 3 июня 2020 года.

Накануне в регионе подтвердился 31 случай заражения. А число выписанных по выздоровлению пациентов было равно 75, то есть в два раза превысило число новых инфицированных. Всего выздоровел 1231 человек. Регион приближается к показателю в 50% выздоровевших от общего числа заболевших. Однако ограничительные меры продолжают действовать и нет повода перестать их соблюдать.

Если говорить о географии болезни, то больше всего человек заразились в самом Орле, следом Мценск и Мценский район, затем Орловский район и Болхов с районом. Меньше всего случаев зафиксировано в Сосковском районе.

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