2020-06-02T22:39:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Орле на 3 июня составило 2372 человека

Мы собрали последние новости о количестве больных коронавирусом в Орловской области на 3 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области по последним данным оперативного штаба коронавирусом заразились 2371 человека. Мы собрали последние новости о количестве больных коронавирусом в Орловской области на 3 июня 2020 года.

Накануне в регионе подтвердился 31 случай заражения. А число выписанных по выздоровлению пациентов было равно 75, то есть в два раза превысило число новых инфицированных. Всего выздоровел 1231 человек. Регион приближается к показателю в 50% выздоровевших от общего числа заболевших. Однако ограничительные меры продолжают действовать и нет повода перестать их соблюдать.

Если говорить о географии болезни, то больше всего человек заразились в самом Орле, следом Мценск и Мценский район, затем Орловский район и Болхов с районом. Меньше всего случаев зафиксировано в Сосковском районе.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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