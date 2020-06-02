2020-06-02T13:34:54+03:00
Общество

Кто работает с 3 июня?

Опубликована официальная информация о порядке работы организаций и индивидуальных предпринимателей с 3 июня 2020 года в Орловской области
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На сайте центра антикризисной господдержки "Мой Бизнес" msb-orel.ru выложены следующие документы:

"Форма уведомления о начале работы"

"Информация по вопросу обеспечения средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медицинскими изделиями"

"Разъяснения о порядке подачи уведомлений"

"Рекомендации Роспотребнадзора для бизнеса"

За разъяснениями по работе орловского бизнеса с 3 июня, а также по всем мерам государственной антикризисной поддержки можно обращаться по телефону горячей линии: (4862) 44-30-20

ИСТОЧНИК KP.RU

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