Кто работает с 3 июня?
Опубликована официальная информация о порядке работы организаций и индивидуальных предпринимателей с 3 июня 2020 года в Орловской области
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На сайте центра антикризисной господдержки "Мой Бизнес" msb-orel.ru выложены следующие документы:
"Форма уведомления о начале работы"
"Информация по вопросу обеспечения средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медицинскими изделиями"
"Разъяснения о порядке подачи уведомлений"
"Рекомендации Роспотребнадзора для бизнеса"
За разъяснениями по работе орловского бизнеса с 3 июня, а также по всем мерам государственной антикризисной поддержки можно обращаться по телефону горячей линии: (4862) 44-30-20
ИСТОЧНИК KP.RU