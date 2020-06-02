Кто виноват и что делать: в Орле продолжают разбираться с юбилейным ремонтом театров

29 мая на заседании облсовета вновь встал вопрос с незавершенным ремонтом двух орловских театров – академического театра им. Тургенева и «Свободного пространства».

Юбилейный ремонт в 2016 году стал огромной бедой для орловской культуры. Вместо долгожданного обновления – неисправная вентиляция, протечки и трещины.

Так театру «Свободное пространство» даже не передали технические паспорта на часть оборудования. В здании не произведены работы по монтажу системы автоматики и устройств автоматического отключения на люках-провалах оркестровой ямы и круга, а один штанкет не реагирует на сигналы с цифрового пульта управления. Кроме того, у люков-провалов круга и оркестровой ямы отсутствует жёсткая фиксация. Работа актеров попросту становится небезопасной. И это только часть проблем.

- 4 и 5 августа 2016 года Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию зданий театров. Однако администрации театров акты приёмки не подписали. Уже после ввода в эксплуатацию, в 2017 году они направили список дефектов и замечаний, обнаруженных в ходе эксплуатации в «Орелгосзаказчик». Проблемы до сих пор не устранены, - рассказал Алексей Субботин, и.о. замруководителя Департамента строительства, ЖКХ и транспорта.

В настоящее время проектно- сметная документация по устранению дефектов уже готова, но средств на ремонт нет. Их только предстоит найти.

К делу с неудачным юбилейным ремонтом уже подключился Следственный комитет.

- Следственное управление особо тщательно разберется с вопросом о злоупотреблении полномочиями должностными лицами при реконструкции театров Орла, который был озвучен на сессии облсовета. Следственное управление инициативно организует проверку, так как уголовное дело расследуется другим следственным органом и каких-либо материалов в следственное управление из органов дознания не поступало. Надлежащая уголовно-правовая оценка будет дана всем действиям должностных лиц, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

«КП» следит за развитием событий.