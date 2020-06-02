2020-06-02T13:52:47+03:00
Общество

Кто виноват и что делать: в Орле продолжают разбираться с юбилейным ремонтом театров

СК организует проверку по фактам злоупотребления среди ответственных за реконструкцию
Наталья Меркулова
Поделиться:
Кто виноват и что делать: в Орле продолжают разбираться с юбилейным ремонтом театровКто виноват и что делать: в Орле продолжают разбираться с юбилейным ремонтом театровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

29 мая на заседании облсовета вновь встал вопрос с незавершенным ремонтом двух орловских театров – академического театра им. Тургенева и «Свободного пространства».

Юбилейный ремонт в 2016 году стал огромной бедой для орловской культуры. Вместо долгожданного обновления – неисправная вентиляция, протечки и трещины.

Так театру «Свободное пространство» даже не передали технические паспорта на часть оборудования. В здании не произведены работы по монтажу системы автоматики и устройств автоматического отключения на люках-провалах оркестровой ямы и круга, а один штанкет не реагирует на сигналы с цифрового пульта управления. Кроме того, у люков-провалов круга и оркестровой ямы отсутствует жёсткая фиксация. Работа актеров попросту становится небезопасной. И это только часть проблем.

- 4 и 5 августа 2016 года Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию зданий театров. Однако администрации театров акты приёмки не подписали. Уже после ввода в эксплуатацию, в 2017 году они направили список дефектов и замечаний, обнаруженных в ходе эксплуатации в «Орелгосзаказчик». Проблемы до сих пор не устранены, - рассказал Алексей Субботин, и.о. замруководителя Департамента строительства, ЖКХ и транспорта.

В настоящее время проектно- сметная документация по устранению дефектов уже готова, но средств на ремонт нет. Их только предстоит найти.

К делу с неудачным юбилейным ремонтом уже подключился Следственный комитет.

- Следственное управление особо тщательно разберется с вопросом о злоупотреблении полномочиями должностными лицами при реконструкции театров Орла, который был озвучен на сессии облсовета. Следственное управление инициативно организует проверку, так как уголовное дело расследуется другим следственным органом и каких-либо материалов в следственное управление из органов дознания не поступало. Надлежащая уголовно-правовая оценка будет дана всем действиям должностных лиц, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

«КП» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В дом орловца пробрался вор и украл дрель, лобзик и шлифмашину
В орловском райцентре сгорел жилой дом
В Орловском районе признали незаконными 27 договоров об аренде земли
Ежемесячная выплата на детей в Орловской области составит 5158 рублей
В Орловской области в мае снизилось количество взятых ипотек
Экс-сотрудник «Орелгосзаказчика» отправится за решетку на 7 лет за взятку
В Орле спасатели тушили пожар в подъезде многоэтажки
Жителей Орла штрафуют за отсутствие защитных масок в транспорте
В Орле дорогу в переулке Южном затопило после капитального ремонта
На Орловскую область надвигаются грозы с градом
Кто работает с 3 июня?
Межведомственные комиссии начали приемку детских оздоровительных лагерей в Орловской области
Мобильные "Кванториумы" появятся в Орловской области
В Орловской области за сутки выздоровело от коронавируса 75 человек
Орловцам предлагают вакансии водителей трамваев, троллейбусов и автобусов
В Орле силовики поймали иностранца, призывавшего к терактам
В Орле ограничат движение на пересечении Карачевской и Посадской улиц
В Орловской области четыре человека пострадали после столкновения с фурой