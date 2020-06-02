2020-06-02T11:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 2 июня

Рассказываем, сколько случаев заражения COVID-19 в городах и районах области
Ольга СУПОНЕВА
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Данные оперативного штаба регионаДанные оперативного штаба региона
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В Орловской области на 2 июня 2020 года подтверждено 2272 случая заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Рассказываем, сколько их выявлено в каждом районе региона.

Данные представил оперштаб региона. Больше всего зараженных в Орле – 970, в Мценске и Мценском районе – 358, Орловском районе – 213, Болховском – 97.

Более полусотни случаев заражения выявлено среди жителей следующих районов области: Ливны и район – 61, Дмитровский – 58, Новодеревеньковский – 57, Урицкий – 56, Свердловский – 54, Хотынецкий – 52, Новосильский – 51.

Меньше пятидесяти случаев: Знаменский – 43, Шаблыкинский – 41, Глазуновский – 39, Верховский – 36, Покровский – 34, Залегощенский – 23, Малоархангельский – 21.

И менее двух десятков человек заразились в районах: Троснянский и Колпнянский – по 17, Кромской, Краснозоренский и Должанский – по 16, Корсаковский – 14, Сосковский – 12.

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Выздоровел за весь период 1231 человек.

В соседних с Орловщиной областях картина складывается следующим образом.

В Калужской 4092 случая заражения, в Тульской – 4074, в Брянской -3885, в Курской - 3123, в Липецкой – 2261 случай.

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Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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