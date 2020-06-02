Что откроется с 3 июня в Орле и области

Орловская область продолжает смягчать антикоронавирусные ограничения: на этой неделе разные организации возобновят свою работу. Рассказываем, что откроется в Орле и области с 3 июня.

СФЕРА УСЛУГ

На этой неделе - чего очень ждали многие жители региона, особенно прекрасной его половины - свои двери откроют парикмахерские и салоны красоты. Конечно, при соблюдении ряда правил. По рекомендациям Роспотребнадзора, перед открытием помещения должны быть продезинфицированы, посетителям обязательно должны предложить антисептик, генеральная уборка - в обязательном ежедневном режиме, постоянные проветривания и постоянная обработка всех поверхностей. Кроме того, работодатель обязан проверить температуру у сотрудников и не допускать к обслуживанию работников с признаками простуды.

Есть рекомендации и по самому обслуживанию клиентов: предварительная запись, очередь на улице с дистанцией 1,5 метра и дистанция между самими клиентами в 1,5 метра непосредственно в зале. И, конечно, все продолжают носить маски.

Также возобновят работу и другие организации из сферы услуг: ателье, прачечные, химчистки, техобслуживание транспорта, ремонт техники, фотосалоны и так далее.

Пока что не откроются: фитнес-центры, салоны массажа, бассейны, бани и сауны, солярии.

РЫНКИ И ЯРМАРКИ

Ограничения на рыночную и ярмарочную торговлю снимают по всей области, в том числе Мценском и Болховском районах (здесь не открыли рынки вместе с другими районами из-за неутешительной динамике заболеваемости). На рынках и ярмарках вновь заработают палатки, торгующие непродовольственными товарами.

Возобновят работу и организации, отвечающие за функционирование рынков и ярмарок. Тоже на территории всех городов и других населенных пунктов обасти.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

Еще один большой блок предприятий, которые начнут свою работу на этой неделе – магазины непродовольственных товаров. Правда, об открытии больших торговых центрах речи пока не идет.

Покупателей готовы будут принять магазины, у которых есть отдельный вход с улицы и площадь торговых залов которых не меньше 400 квадратных метров. При этом в магазине на одного покупателя должно приходиться не меньше 4 квадратных метров площади.

Также в силе и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: ношение масок, обработка антисептиками и дезинфицирующими средствами, дистанция между людьми (и работниками и посетителями). По рекомендации Роспотребнадзора, перед открытием обязательна уборка со специальными средствами, плюс ежедневная влажная уборка, проветривание и обработка всех контактных поверхностей после обслуживания покупателей.

СПОРТ И КУЛЬТУРА

Возобновят работу организации спортивного профиля. Конечно, любителям посмотреть состязания пока что рано радоваться: зрителей все равно не пустят.

- Губернатор сообщил, что возобновят работу организации, осуществляющие без участия зрителей спортивную подготовку в целях проведения тренировочного процесса для проведения тренировочного процесса членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Орловской области, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, с учетом соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на главу региона Андрей Клычкова.

Откроются и музеи с библиотеками, но посетителей туда не пустят. Как и сотрудников в возрасте старше 65 лет.

Важно, что все организации должны направить уведомление в Департамент экономического развития о том, что они возобновляют деятельность.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Что касается дальнейшего смягчения мер, то это станет возможным при соблюдении трех условий: коэффициент распространения инфекции в регионе (не выше 1); наличие свободного коечного фонда (не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках), а также охват тестированием населения (не менее 70 на 100 тысяч населения в день).

Как рассказал Андрей Клычков в ходе традиционного вечернего прямомго эфира в социальных сетях накануне, в Орловской области коэффициент распространения инфекции последние дни держится на уровне меньше единицы: по последним данным составил 0,95, коэффициент свободных коек - 53,13%, охват тестированием - более 131. А это значит, что Орловщина может переходить к следующему этапу снятия ограничений.

- Сегодня, делая этот я шаг, я готов брать на себя ответственность. И буду дальше ее нести. Поэтому надеюсь, что у нас у всех к адекватным мерам хватит разума, для того, чтобы обеспечить безопасность. И будем двигаться дальше, - сказал Андрей Клычков.

Мы следим за ситуацией.