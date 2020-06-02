Коронавирус в Орловской области, последние новости на 2 июня: число выздоровевших почти достигло 50% от числа заболевших

Мы собрали последние новости о коронавиурсе в Орле и области на 2 июня 2020 года.

Число выздоровевших в регионе достигло практически 50% от числа заболевших. По последним данным подтвержден 2341 случай заболевания, при этом выписано по выздоровлению за весь период 1156 человек. Статистика полнится каждый день, к сожалению. пока что и статистика по новым заболевшим.

Как рассказал глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях накануне вечером, 287 человек с коронавирусом находятся на лечение в больницах. В тяжелом состоянии одна женщина 1971 года рождения, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На карантине в лечебных учреждениях находится еще 462 человека, из них у 175 есть подозрение на COVID-19.

Более 1750 человек находится на домашней самоизоляции, а более 7 тысяч орловцев уже сняты с наблюдения. При этом для больных с коронавирусной инфекцией развернуто 650 коек. из указанного количества коек большинство обеспечены кислородом - 404 штуки. Еще 246 коек без подачи кислорода.

Взрослые, зараженные COVID-19, помещаются в больницу Боткина и Семашко, а также Мценскую и Ливенскую ЦРБ. Дети в НКМЦ им. Круглой. Продолжает функционировать обсерватор на базе лагеря "Ветерок" - для тех, кто прибыл из неблагополучных по коронавирусу регионов (если невозможна изоляция на дому).

Напомним, режим ограничительных мер продолжает действовать до 14 июня.

Мы следим за ситуацией. Информация обновляется.