Коронавирус в Орловской области, последние новости на 2 июня: число выздоровевших почти достигло 50% от числа заболевших
Мы собрали последние новости о коронавиурсе в Орле и области на 2 июня 2020 года.
Число выздоровевших в регионе достигло практически 50% от числа заболевших. По последним данным подтвержден 2341 случай заболевания, при этом выписано по выздоровлению за весь период 1156 человек. Статистика полнится каждый день, к сожалению. пока что и статистика по новым заболевшим.
Как рассказал глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях накануне вечером, 287 человек с коронавирусом находятся на лечение в больницах. В тяжелом состоянии одна женщина 1971 года рождения, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На карантине в лечебных учреждениях находится еще 462 человека, из них у 175 есть подозрение на COVID-19.
Более 1750 человек находится на домашней самоизоляции, а более 7 тысяч орловцев уже сняты с наблюдения. При этом для больных с коронавирусной инфекцией развернуто 650 коек. из указанного количества коек большинство обеспечены кислородом - 404 штуки. Еще 246 коек без подачи кислорода.
Взрослые, зараженные COVID-19, помещаются в больницу Боткина и Семашко, а также Мценскую и Ливенскую ЦРБ. Дети в НКМЦ им. Круглой. Продолжает функционировать обсерватор на базе лагеря "Ветерок" - для тех, кто прибыл из неблагополучных по коронавирусу регионов (если невозможна изоляция на дому).
Напомним, режим ограничительных мер продолжает действовать до 14 июня.
Мы следим за ситуацией. Информация обновляется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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