Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 2 июня - 2341 человек

В Орловской области, по последним данным, коронавирусом заболел 2 тысячи 341 человек. Мы собрали последние новости о количестве больных коронавирусом в Орловской области на 2 июня 2020 года.

В первый летний день оперативный штаб подтвердил 41 новый случай заражения COVID-19, что несколько меньше предыдущих дней. Выздоровело 1156 человек. Стоит отметить, что и статистика по заболевшим, и по выздоровевшим складывается за весь период распространения инфекции по региону.

Картина "лидеров" по числу заболевших не меняется. Больше всего подхвативших коронавирус в самом Орле, затем Мценск и Мценский район, следом Орловский и Болховский районы.

Менее всего зараженных в Сосковском (12) и Должанском (14) районах.

У соседей Орловской области динамику также веселой не назовешь. В Калужской области уже более 4 тысяч зараженных, в Тульской почти 3,9 тыс., Брянской 3,7, Курской чуть более 3 тысяч. Меньше в Липецкой - 2,1 тыс. зараженных.

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