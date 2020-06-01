ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” творит добро

На прошедшей неделе в преддверии Дня защиты детей представители ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” и представители АНО «Твори добро» оказали благотворительную помощь БУОО «Дмитровский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Серпантин». Для улучшения условий содержания воспитанников СРЦ «Серпантин» на безвозмездной основе были переданы различные кухонные принадлежности, кухонный комбайн, одноразовые защитные маски, лакокрасочные материалы, а для занятий и досуга детей – канцелярские товары.

«Несколько дней назад на мое имя поступило обращение и. о. директора БУОО «Дмитровский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Серпантин» Кузяевой Н.В. об оказании благотворительной помощи, а также письмо-ходатайство от руководителя АНО «Твори добро» Кузнецовой О.В. об оказании помощи этому Центру. Понимая всю сложность изыскания средств для обновления материально-технической базы социального учреждения, мною было принято положительное решение по данным обращениям» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Кутенев Сергей Николаевич. «Мне кажется, что многие согласятся, что делать добрые дела не только необходимо, но и приятно. А когда речь заходит о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, важность удваивается, ведь оказывая им поддержку сейчас, мы укрепляем фундамент нашей страны, региона на будущее. Именно подрастающему поколению строить то, что мы не достроим, и развивать то, что уже построено. Так же хочу поблагодарить сотрудников АНО «Твори добро» за их активную деятельность, которую трудно оценить словами.»

«Меценатство на Руси всегда считалось почетным занятием» - говорит председатель АНО «Твори добро» Оксана Кузнецова. «От всех сотрудников нашей некоммерческой организации выражаю слова искренней благодарности коллективу ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” и лично генеральному директору Кутеневу Сергею Николаевичу за оказанную поддержку несмотря на сложную экономическую ситуацию. Мы обращаемся ко многим руководителям различных организаций, но к сожалению, находим отклик только от единиц. Давайте будем чаще задумываться о тех, кому нужна наша помощь, а самое главное оказывать поддержку тем, кто уже протянул руку помощи нуждающимся.»

Необходимо отметить, что передача товарно-материальных ценностей производилась с учетом требований по социальной дистанции и соблюдением мер личной безопасности.