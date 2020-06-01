На орловские дороги возвращаются муниципальные автобусы большой вместимости

С 1 июня на центральных улицах Орла появились автобусы МУП ТТП большей вместимости. Они будут курсировать по 7 маршрутам в облцентре, пригороде и дачном направлении. Автобусы прошли все необходимые работы по техническому обслуживанию и техническому осмотру, оснащены тахографами и видеокамерами.

Спустя два с половиной года большие автобусы возобновили работу по пригородному маршруту «Стальной Конь – Знаменка» (482) и дачного маршрута 126 «ДК Металлург-Володарская РТС».

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Кроме того, появились и новые маршруты - «ул. Алроса — сан. Лесной» (6М), «Микрорайон Зареченский — Санаторий Лесной» (20М), «Госуниверситет УНПК» — Спецавтобаза» (47М), «Спецавтобаза - Госуниверситет УНПК» (48М), «ул. Алроса — Больница им. Семашко». По ним сейчас проводится конкурс, после согласования всех документов, они начнут работу.

Новые марштуры автобусов в Орле

- Автобусы большей вместимости муниципального предприятия – это улучшение качества обслуживания пассажиров и неукоснительное соблюдение графиков движения, что особенно важно нас с вами в вечернее время, - говорит Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

Однако в ТТП пока не обещают чудес сразу - автобусы не заполонят улицы до отказа и пока начнут свою работу с существенными интервалами.

Отметим, затронули изменения и троллейбусы. С 1 июня на маршрут в тестовом режиме возвращается троллейбусы №5 «Госуниверситет УНПК» - переулок Южный (Выгонка)» и №8 «Госуниверситет УНПК» - 1-я Посадская - переулок Южный (Выгонка).

Новые марштуры автобусов в Орле

Новые марштуры автобусов в Орле

Новые марштуры автобусов в Орле

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