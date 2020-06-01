Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 1 июня

В Орловской области на 1 июня 2020 года подтвержден 2341 факт заражения коронавирусом среди жителей. Рассказываем, какова география распространения заболевания на сегодняшний день.

Как уже рассказывала «КП» читателям, сегодня оперштаб сообщил о 41 новом случае инфицирования COVID-19. Из них больше всего больных выявлено во Мценском районе – еще 14 человек подхватили инфекцию. Далее Орел -13 новых заболевших, Орловский район – еще 7. В Дмитровском районе заболели 3 человека, в Урицком 2, а в Покровском и Верховском районах выявлено по 1 случаю инфицирования. Об этом на своей официальной странице в инстаграм рассказал губернатор Андрей Клычком.

В целом на первый день лета география коронавируса на Орловщине такова.

Больше всего зараженных в Орле – 956 человек, далее Мценск и Мценский район – 358, Орловский район – 205, Болховский район – 96, Ливны и район – 61, Дмитровский – 58, Новодеревеньковский – 57, Урицкий – 56, Свердловский – 54, Хотынецкий – 52, Новосильский – 51.

Меньше пятидесяти случаев инфицирования среди жителей следующих районов области: Знаменский – 43, Шаблыкинский – 41, Верховский – 35, Покровский – 34, Глазуновский – 33, Залегощенский - 23, Малоархангельский – 21,

Меньше двух десятков заболевших в нескольких муниципальных образованиях: Троснянский – 17, Кромской, Колпнянский, Должанский и Краснозоренский – по 16, Корсаковский – 14, Сосковский – 12.

Данные оперативного штаба

Оперативный штаб представил данные и по регионам-соседям. Как у них обстоят дела?

Калужская область – 4009 инфицированных, Тульская – 3968, Брянская – 3787, Курская – 3063. В Липецкой, как и раньше, меньше больных: 2194 человека.

Данные оперативного штаба

Мы следим за ситуацией.