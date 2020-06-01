Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 июня: ограничения частично снимут в Мценском и Болховском районах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 1 июня 2020 года.

Ограничительные антикоронавирусные мероприятия все еще продолжают действовать на Орловщине. Несмотря на то, что они продлены до 14 июня и все еще продолжает действовать режим самоизоляции, регион постепенно возвращается к прежней жизни. Так, несколько ослаблен антикоронавирусный режим будет в Мценском и Болховском районах, уже с сегодняшнего дня.

Напомним, первая "волна" снятия ограничительных мер была принята в регионе еще в первой половине мая. Тогда орловцам разрешили проводить время в парках, гуляя на свежем воздухе, заниматься спортом на площадках, а также возобновили работу рынки и ярмарки. Однако Мценского и Болховского районов первый этап снятия ограничений тогда не коснулся из-за большого числа заражений. Но с 1 июня болховцы и амчане вздохнут свободнее.

- Снимаются ограничения для Мценска, Болхова и Болховского района на проведение занятий спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе, прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения социальной дистанции, и посещения общественных пространств (парков культуры и отдыха, скверов, садов, детских площадок) индивидуально или с совместно проживающими членами семьи, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Что касается других городов Орловщины, то они готовы перейти уже ко второму этапу снятия ограничений. Так, с 3 июня будет запущена сфера услуги (пока что частично) и возобновлена торговля непродовольственными товарами.

По последним данным в Орле и области 2300 заболевших коронавирусом.

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