Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 1 июня составило 2300 человек
В Орловской области число заболевших коронавирусом составило 2300 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 1 июня 2020 года.
Динамика заражений исчисляется десятками ежесуточно. Так, накануне оперштаб сообщил о 75 случаях заболевания.
За весь период мониторинга по выздоровлению выписано 1152 человека. Общее число скончавшихся пациентов - 25 человек.
Как и ранее, наибольшее число инфицированных в Орле, затем Мценск и Мценский район, следом Орловский район и Болховский. Меньше, чем в других районах, заболевших в Сосковском.
Что касается ситуации в России в целом, то по информации федерального оперативного штаба в общей сложности коронавирусную инфекцию подхватило более 405 тысяч человек. Более 171 тысячи выздоровели. Скончавшихся 4 693 человека за весь период.
ИСТОЧНИК KP.RU
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