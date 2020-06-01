Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 1 июня составило 2300 человек

В Орловской области число заболевших коронавирусом составило 2300 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 1 июня 2020 года.

Динамика заражений исчисляется десятками ежесуточно. Так, накануне оперштаб сообщил о 75 случаях заболевания.

За весь период мониторинга по выздоровлению выписано 1152 человека. Общее число скончавшихся пациентов - 25 человек.

Как и ранее, наибольшее число инфицированных в Орле, затем Мценск и Мценский район, следом Орловский район и Болховский. Меньше, чем в других районах, заболевших в Сосковском.

Что касается ситуации в России в целом, то по информации федерального оперативного штаба в общей сложности коронавирусную инфекцию подхватило более 405 тысяч человек. Более 171 тысячи выздоровели. Скончавшихся 4 693 человека за весь период.