2020-05-31T12:37:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 31 мая

Рассказываем, сколько заболевших в городах и районах региона на 31 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области на 31 мая подтверждено 2 тысячи 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Рассказываем о географии распространения заболевания по региону.

Как сообщает региональный оперативный штаб, число инфицированных в самом Орле приближается к тысяче человек: подхватили инфекцию 943 человека. На втором месте Мценск и Мценский район, по-прежнему. Здесь 344 больных. Далее Орловский район - 198 зараженных, Болховский - 96, Ливны и Ливенский район - 61, Новодеревеньковский - 57, Дмитровский - 55, в Свердловском и Урицком по 54, в Хотынецком - 52 больных, в Новосильском - 51.

Районы, в которых меньше пятидесяти случаев коронавируса: Знаменский - 43, Шаблыкинский - 41, Верховский - 34, Глазуновский и Покровский - по 33, Залегощенский - 23, Малоархангельский - 21,

Менее двадцати больных в Троснянском - 17, Кромском, Должанском, Краснозоренском и Колпнянском районах - по 16, в Корсаковском - 14, Сосковском районе - 12.

Информация регионального оперативного штаба

Информация регионального оперативного штаба

Выздоровело за весь период наблюдения 1153 человека.

У соседей Орловщины картина с распространение коронавируса складывается следующим образом. Калужская область - 3923 больных, Тульская - 3855, Брянская - 3685, Курская - 3000. Меньше в Липецкой - 2123 человека.

Информация регионального оперативного штаба

Информация регионального оперативного штаба

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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