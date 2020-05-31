Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 31 мая составило 2225 человек

В Орловской области число заболевших коронавирусом составило 2225 человек, по последним данным оперативного штаба. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 31 мая 2020 года.

Динамика заражений исчесляется десятками ежесуточно. Так, накануне оперштаб сообщил о 87 случаях заболевания и количество инфицированных превысило 2 тысячи 200 человек.

За весь период мониторинга по выздоровлению выписано 1137 человек.

Как и ранее, наибольшее число инфицированных в Орле, затем Мценск и Мценский район, следом Орловский район и Болховский. Меньше, чем в других районах, заболевших в Сосковском.

Что касается ситуации в России в целом, то по информации федерального оперативного штаба в общей сложности коронавирусную инфекцию подхватило более 396 тысяч человек. Более 167 тысяч выздоровели. Скончавшихся 4 555 человек за весь период.

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