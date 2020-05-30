Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 мая: с 3 июня частично возобновит работу сфера услуг

В Орловской области постепенно снимаются антикоронавирусные ограничения. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 30 мая 2020 года.

Со следующей недели, а именно с 3 июня, в регионе откроются организации сферы услуг, правда не все. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира с социальных сетях накануне вечером.

- С 3 июня начнут работу организации сферы услуг. За исключением фитнес-центров, саун, бань, соляриев, массажных салонов, - пояснил глава региона.

Также откроются магазины и организации, которые могут обеспечить 4 квадратных метра площади на одного человека и у которых есть отдельный вход. При этом Клычков подчеркнул: об открытии больних торговых центров пока что речи не идет.

Со следующей недели в регионе будут возобновлены и спортивные мероприятия, правда, без зрителей.

Напомним, по последним данным в регионе 2147 заражённых коронавирусом.

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