Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 11 июня

В Орловской области на 11 июня 2020 года подтверждено 3283 случая заражения коронавирусом среди жителей. Рассказываем, сколько инфицированных выявлено в каждом из районов региона.

Данные представил оперативный штаб области. Число заболевших в Орле превышает полторы тысячи человек - 1507 жителей города подхватили COVID-19. В городе Мценске и Мценском районе 436 зараженных, в Орловском районе - 295 больных, в городе Болхове и районе заразились 110 человек, в Ливнах и Ливенском районе 94 случая инфицирования.

В Урицком районе и Новодеревеньковском по 74 заболевших, в Дмитровском и Хотынецком по 71, в Новосильском 60, в Свердловском - 58, в Шаблыкинском - 54.

Районы, в которых менее полусотни заболевших: Знаменский - 47, Верховский и Глазуновский - 45, Покровский - 41, Кромской - 32, Троснянский - 28, Колпнянский - 26, Залегощенский - 25, Малоархангельский - 24.

Данные оперативного штаба

И районы, в которых менее двадцати человек заразились за все время распространения коронавируса: Должанский - 18, Корсаковский - 17, Краснозоренский - 16, Сосковский - 15.

Отметим, что за весь период выздоровело 1586 человек. То есть число орловцев, которые на сегодняшний день больны, составляет 1662 человека. Летальных исходов 35.

Представил оперштаб и данные о заболеваемости в регионах-соседях. Тульская область перешагнула порог в пять тысяч инфицированных - заболело 5047 человек, в Калужской 4829 зараженных, в Брянской 4732, в Курской 3769, меньше в Липецкой - 2817 человек заболели коронавирусом.

При этом учетно-заградительные посты на въездах в Орловскую область с сегодняшнего дня снимаются. Власти объясняют такое решение снижением заболеваемости в соседних областях.

Мы следим за ситцуацией.

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