2020-06-03T23:30:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 июня: в областной столице количество зараженных превысило 1000 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 июня 2020 года.

В Орле количество инфицированных COVID-19 превысило 1000 человек и составляет 1007. Всего, по последним данным, подтверждено в регионе 2443 случая заражения. На втором месте по числу заражений город Мценск и Мценский район - 365 случаев, следом Орловский район - 224 случая, Болхов и Болховский район - 97 заболевших.

Несмотря на продолжающуюся возрастающую динамику заражений, в регионе постепенно снимаются антикоронавирусные ограничения. Для того, чтоб Орловщина вернулась к прежней жизни, должны быть соблюдены три условия. Коэффициент распространения инфекции в регионе (не выше 1); наличие свободного коечного фонда (не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках), а также охват тестированием населения (не менее 70 на 100 тысяч населения в день.

Так, накануне открылись магазины непродовольственной торговли, сфера услуг, спортивные организации и некоторые учреждения культуры.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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