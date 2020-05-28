2020-05-28T13:18:59+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 мая

Рассказываем, по сколько зараженных в городах и районах области на 28 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Орел по прежнему в "лидерах" по числу зараженныхОрел по прежнему в "лидерах" по числу зараженныхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области за период пандемии коронавирусной инфекцией заразилось 2082 человека. Рассказываем, какова география заболевания на 28 мая 2020 года в городах и районах области.

Больше всего заболело людей, за весь период наблюдения, в самом Орле - 844 человека. Далее Мценск и Мценский район - 294 заболевших, следом Орловский район - 187, Болховский район - 82. Более полусотни зараженных в Ливнах и Ливенском районе (56), Урицком и Новодеревеньковском (по 54), Дмитровский (52) и по полсотни в Новосильском и Свердловском района (по 50 в каждом).

Районы, где подхвативших COVID-19 менее 50 человек: Хотынецкий - 48, Знаменский - 40, Шаблыкинский - 36, Покровский и Верховский - по 33, Глазуновский - 31, Залегощенский - 23, Малоархангельский - 21,

Муниципальные образования, где инфицированных меньше всего: Краснозоренский - 15, Троснянский, Корсаковский и Должнаский - по 14, Кромской и Колпнянский - по13, Сосковский район - 11 человек.

Данные оперативного штаба

Данные оперативного штаба

Выздоровело 1046 человек.

В соседних с Орловщиной регионах картина складывается следующим образом. Калужская область 3653 зараженных, Тульская 3532, Брянская 3363, Курская 2787, меньше в Липецкой - 1906 человек.

Данные оперативного штаба

Данные оперативного штаба

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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